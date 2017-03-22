По вопросу угрозы связей Бастиса нацбезопасности хотят опросить и бывших глав ДГБ

BNS
среда, 22 марта 2017 г. 13:00
Комитет сейма Литвы по национальной безопасности и обороне (КНБО), расследующий возможную угрозу связей депутата Миндаугаса Бастиса национальной безопасности, хочет выслушать не только нынешнего, но и бывшего главу Департамента госбезопасности (ДГБ).
Mindaugas Bastys
© DELFI / Domantas Pipas

В среду на первом заседании комитет решил, что на заседания будут приглашены нынешний директор ДГБ Дарюс Яунишкис, его свидетельства планируется заслушать в пятницу, а также бывшие главы департамента Повилас Малакаус, Гедиминас Грина, экс-заместитель последнего Сигитас Буткус.

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Запланировано, что Комитет, обладающий полномочиями временной комиссии, проведет расследование за восемь заседаний до 14 апреля.

На минувшей неделе Сейм по инициативе оппозиции поручил комитету провести расследование возможной угрозы связей парламентария национальной безопасности. Также по инициативе правящих в отношении М.Бастиса начат процесс импичмента, сформирована спецкомиссия, первое ее заседание состоится позднее в среду.

Расследование и процесс импичмента начаты в связи с указанными в материале ДГБ связями М.Бастиса с представителями литовского преступного мира и российскими энергокомпаниями.

Сам депутат утверждает, что сотрудничество с упомянутыми ДГБ лицами "может быть оценено как нежелательные связи члена сейма с точки зрения этики", но не с точки зрения угрозы государственной тайне.

BNS
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По вопросу угрозы связей Бастиса нацбезопасности хотят опросить и бывших глав ДГБ

Mindaugas Bastys
Комитет сейма Литвы по национальной безопасности и обороне (КНБО), расследующий возможную угрозу связей депутата Миндаугаса Бастиса национальной безопасности, хочет выслушать не только нынешнего, но и бывшего главу Департамента госбезопасности (ДГБ).

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