План Сейма: число университетов сократить наполовину

В четверг парламент Литвы утвердил план оптимизации сети государственных университетов. В соответствии с ним в Литве останется менее половины из действующих сейчас 14 университетов.

За это постановление сейма проголосовало 77 парламентариев, против было шесть, воздержался 31.

"Было потрачено много времени и сломано много копий из-за документа, который немногое определяет", - сказал в четверг консерватор Юргис Разма и подчеркнул, что постановление Сейма не является законом, оно может остаться неосуществленным.

Сейм постановил, что в Вильнюсе и Каунасе может быть по одному классическому университету с широким охватом исследований. В постановлении говорится, что в этих городах также могут действовать профильные технологический, художественный университеты, университет наук о здоровье.

Предлагается сохранить в Клайпеде и Шяуляй отвечающие потребностям регионов и отличающиеся своей исключительностью центры университетской науки, которые станут подразделениями других университетов.

Этот план называют компромиссным, потому что после споров в Сейме и академическом сообществе в плане не осталось конкретных указаний на то, как следует объединяться университетам.