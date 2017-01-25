Пионтковский: на агрессию против стран НАТО Путин сейчас не решится

По его словам, Севератлантический альянс уже дал ответ на вопрос о странах Балтии и заверил их в том, что будет соблюдать свои обязательства и приход к власти в США Дональда Трампа вряд ли что-либо изменит.

"Думаю, НАТО уже дало ответ на вопрос о странах Балтии, который ядерный шантажист Путин ставил три года назад: "Готовы ли вы умереть за Нарву?" Запад дал очень четкий ответ: "Мы будем защищать Нарву, как и любую другую территорию страны — члена НАТО". И переадресовал вопрос обратно лидеру Дзюдохерии: "А вот вы, господин Путин, готовы умереть за Нарву?"

На агрессию против стран НАТО, на мой взгляд, режим сейчас не решится. И никакой Трамп это не изменит, хотя с ним были связаны очень большие надежды. Особенно, когда идиот Гингрич, которого многие считали будущим Госсекретарем при Трампе, произнес свою знаменитую фразу: "Эстония — это пригород Петербурга, и я не стал бы рисковать ради нее ядерной войной". Однако подобные взгляды не получили никакой поддержки в республиканском истеблишменте и наоборот спровоцировали жесткое сопротивление этой капитулянтской линии", - отметил он.

Таким образом, несмотря на приход к власти в США Дональда Трампа, президент России Владимир Путин не пойдет на открытое противостояние НАТО, продолжает свою мысль политолог.

"На НАТО Путин уже не замахнется, а ценой военной эскалации в Украине станут неприемлемые для российского общества потери военнослужащих. Но горькое похмелье после провала операции "Трамп" может подтолкнуть Кремль на какие-то свежие, как ему покажется, посильные постимперские авантюры. В той же республике Беларусь, например. Или в Ливии", - заключил он.

А.Пионтковский в интервью отметил, что Д.Трамп с определенного момента перестал говорить о России, а пойти на сделку с В.Путиным нынешнему американскому президенту не позволят ни Конгресс, ни Сенат США.

"Я уже недавно писал, что Трамп перестал говорить о Путине и России с 17 января. Это произошло после путинского экзерсиса с проститутками, который был совершенно унизителен для Трампа, и, видимо, ему это объяснили. В этот раз он не откликнулся своим стандартным твитом в духе "как замечательно, Путин меня снова похвалил". И в своей речи Трамп действительно впервые не высказался на излюбленную тему России. Весь год он повторял одни и те же стандартные темнички, подсказанные ему вашингтонскими агентами Кремля (...). Они повторяют: "Нам нужны русские, и поэтому мы должны пойти им навстречу, отбросив разделяющие нас второстепенные вопросы". Объяснений, для чего нужны, несколько: для борьбы с ИГИЛ, для противостояния с Китаем. Самая последняя фенечка — русские нужны нам для решения проблемы разоружения. Но даже при всем желании Трампа такие заготовки не пройдут в Конгрессе".

"Пойти на сделку с Путиным по модели Ялты-2, признать Украину его сферой влияния или, для начала, хотя бы отменить санкции, Трампу не даст Сенат. Ключевые члены его собственного кабинета также будут резко против. Достаточно почитать или послушать вчерашнее выступление уже вступившего в должность шефа Пентагона Маттиса, чтобы понять, что хотелки Кремля никогда не реализуются", - констатировал он.

По мнению А.Пионтковского, "нынешний президент США отступит от своих симпатий к Путину и эта тема уйдет в тень".

Стоит также напомнить, что новый министр обороны США Джеймс Мэттис в беседе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом подчеркнул, что Вашингтон придает альянсу большое значение.