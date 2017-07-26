Пинскувене покидает пост председателя Партии труда

BNS
среда, 26 июля 2017 г. 14:46
Во вторник лидер непарламентской Партии труда (ПТ) Живиле Пинскувене на заседании совета партии попросила об отставке с поста председателя.
Živilė Pinskuvienė
© DELFI / Domantas Pipas

"Я желаю, чтобы был прегражден путь интригам и хаосу, которые ведут в никуда. А сегодня, не боясь напомнить о невыгодном для меня лично политическом решении, я подаю заявление об уходе с должности председателя Партии труда", - говорится в пресс-релизе партии. Ж. Пинскувене возглавляла ПТ немногим более полугода.

Ж. Пинскувене уходит в отставку через неделю после возвращения в это политическое движение европарламентария и основателя партии Виктора Успасских.

Выборы председателя планируются на лето следующего года. До выборов партию возглавит бывший министр культуры Шарунас Бирутис.

BNS
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Политика

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