Первый иностранный визит нового премьера Литвы - в Ригу

Новый премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис отправится с первым иностранным визитом в Латвию, подтвердили в правительстве.

В Риге новый премьер встретится с президентом Раймондсом Вейонисом, премьером Марисом Кучинскисом и главой парламента Инарой Мурниеце.

В ходе встреч, которые состоятся 12 января, будет обсуждаться двухстороннее сотрудничество, политика безопасности, инфраструктурные проекты, повестка работы Евросоюза, региональное сотрудничество.

В Ригу с первым визитом также отправится и спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис.

После визита в Латвию С. Сквернялис отправится в Эстонию, где примет участие в заседании Совета министров Балтийских стран.

В феврале премьер планирует посетить Брюссель, где встретится с представителями НАТО и Еврокомиссии. Также в феврале он посетит Германию.