Перед саммитом НАТО президент Грузии просит поддержки у президента Литвы

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BNS
вторник, 23 мая 2017 г. 13:28
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили попросил поддержки у президента Литвы Дали Грибаускайте в том, чтобы поднять важные для Тбилиси вопросы на предстоящем на этой неделе в Брюсселе саммите НАТО.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Пресс-служба президента во вторник сообщила, что руководители двух стран обсудили это по телефону.

"Беседа состоялась в преддверии саммита НАТО, который будет проходить в Брюсселе 25 мая. Президент Г. Маргвелашвили попросил поддержки президента Литвы в том, чтобы поднять важные для Грузии вопросы на предстоящей встрече", - говорится в сообщении.

По словам Д. Грибаускайте, для НАТО очень важно сохранить политику открытых дверей, а добивающиеся членства в этой организации Грузия и Украина не были бы забыты международным сообществом.

Как отметила президент, столкнувшаяся с прямой военной агрессией России Грузия всеми силами стремится создавать безопасное будущее, защищать и оберегать свои суверенитет и территориальную целостность.

Объявившую в девяностые годы прошлого века от отделении от Грузии Абхазию и другой отделившийся регион - Южную Осетию - Россия после войны 2008 года признала независимыми государствами. Россия постоянно держит тысячи своих военнослужащих на военных базах этого региона. Международное сообщество считает эти регионы оккупированными территориями Грузии.

В 2008 году на саммите в Бухаресте блок НАТО объявил, что Грузия станет членом НАТО, однако в ближайшее время такая возможность выглядит туманно.

BNS
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