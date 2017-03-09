Партнеры по коалиции договорились о смещении главы комиссии по этике

Партнеры правящей коалиции из Союза крестьян и зеленых и социал-демократы единогласно одобряют увольнение Ромаса Валeнтукявичюса с поста председателя Главной Комиссии по служебной этике (ГКСЭ), утверждает спикер Сейма Викторас Пранцкетис.

"Есть одобрение этого моего решения, что он не должен продолжать работу", - заявил журналистам после заседания координационного совета коалиции представитель "аграриев" В. Пранцкетис.

Вопрос увольнения главы ГКСЭ Сейм рассмотрит на следующей неделе.

По словам спикера, сейчас рассматривается возможность реорганизации ГКСЭ путем внесения изменений в закон с целью ее деполитизации. Однако конкретных деталей реформы глава парламента пока не мог назвать.

В январе В. Пранцкетис призвал Р. Валентукявичюса покинуть пост, когда он принял единоличное и не согласованное с другими членами комиссии решение о том, что депутату Г. Кильдишене не нужно было декларировать тот факт, что она ездит на автомобиле, арендованном у Agrokoncernas.