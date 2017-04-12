Парламентский комитет: Бастис действовал против интересов Литвы

Такой вывод в среду шестью голосами "за" утвердил Комитет сейма Литвы по национальной безопасности и обороне (КНБО), проводивший расследование связей М. Бастиса с российскими энергетиками и представителями преступного мира Литвы.

Эти выводы будут вынесены на голосование всего сейма.

"Росатом" строит АЭС в Беларуси, на границе с Литвой, ранее эта госкорпорация планировала строительство АЭС и в Калининградской области.

Комитет также констатировал, что "близкие связи члена сейма М. Бастиса с бывшими и нынешними сотрудниками структур разведки и безопасности Российской Федерации, близкими Кремлю журналистами и бывшими и нынешними представителями преступного мира представляют угрозу национальной безопасности".

За такой вывод КНБО проголосовали восемь членов комитета.

В свою очередь Миндаугас Бастис не намерен отказываться от депутатского мандата.

"Я считаю, что нет. (...) Будем далее ждать, как будут развиваться события", - сказал в среду М. Бастис, отвечая на вопрос о том, не откажется ли он сам от мандата после негативных выводов Комитета сейма Литвы по национальной безопасности и обороне (КНБО).

Политик ранее заявил, что если проводивший парламентское расследование КНБО придет к выводу, что его сотрудничество с определенными лицами представляло угрозу нацбезопасности, то это будет политическая расправа над ним.

"Я являюсь угрозой национальной безопасности? Разве я действовать против интересов Литвы? Я считаю, что если будет сделан такой вывод, то однозначно будут ограничены права человека. Просто расцениваю это как политическую расправу и только", - сказал М. Бастис.

Он не помнил о том, что в 2006 году сотрудники Департамента госбезопасности были в его кабинете в Правительственном дворце и предупреждали о возможных угрозах. Тогда М. Бастис как советник премьера запрашивал разрешение на работу с секретной информацией.

"Я ничего конкретного, чтобы говорилось об этих людях, не помню. Поверьте, что если бы был очень серьезный разговор, по сути, я думаю, что я бы помнил о таких вещах. В моей памяти такого не осталось. Могли быть беседы, но эти беседы, которые не запоминаются, не являются важными, бывают такие лучи, что просто не остаются в памяти", - сказал депутат.

Он отметил, что если бы он получил ясное предупреждение, которое было в этом году, то точно бы помнил об этом.

Несколько недель назад Сейм поручил КНБО провести парламентскую проверку на предмет связей М. Бастиса с представителями энергетического сектора России и преступного мира Литвы, которые сделали невозможным получение им разрешения на доступ к засекреченной информации.

Комитет должен ответить, не действовал ли М. Бастис, поддерживая эти связи, против интересов Литовского государства, не представляют ли эти связи угрозу для национальной безопасности Литвы, установить, не был ли причинен урон государству посредничеством сотрудникам российских предприятий, разведывательных структур и структур безопасности. Комитету также поручено дать оценку, достаточно ли имеющегося материала на М. Бастиса для начала процесса импичмента ему.

Проект выводов КНБО должен представить до пятницы, а потом он будет рассмотрен всем парламентом, проект также будет поставлен на голосование.

В Сейме также инициирован импичмент М. Бастису, но процесс приостановлен до получения выводов КНБО.

В материалах инициировавшего импичмент М. Бастису Департамента госбезопасности Литвы (ДГБ) описываются его связи с представителем корпорации ядерной энергетики РОСАТОМ Евгением Костиным, с бывшим сотрудником КГБ Петром Воейко, журналистом российского телеканала РТР Эрнестом Мацкявичюсом, бывшим каунасским "авторитетом" Сатурнасом Дубининкасом и с подозреваемым в незаконной деятельности предпринимателем Вадимом Пахомовым. По оценкам ДГБ, эти связи делают М. Бастиса уязвимым и представляют угрозу для доверенных ему государственных тайн.

Расследованием этих его связей и занимался КНБО.