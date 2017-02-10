Парламентские партии договорились о координации бойкота электроэнергии с БАЭС

В подписанном соглашении лидеры восьми партий обещают единогласно поддержать закон, который признает станцию небезопасной и запретит торговать на литовском рынке производимой на ней электроэнергией.

Представители партий также договорились сформировать спецгруппы для координации действий различных ведомств и неправительственных организаций.

В соглашении говорится, что политики обещают использовать все возможности парламентской дипломатии "в подготовке плана действий для того, чтобы к этим важным для Литвы положениям присоединились и другие страны, международные организации".

Соглашение подписали лидер правящего Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис, председатель оппозиционных консерваторов Габриэлюс Ландсбергис, староста фракции входящих в правящую коалицию социал-демократов Ирена Шяулене, староста фракции либералов Эугениюс Гентвилас, глава партии "Порядок и справедливость" Ремигиюс Жемайтайтис, глава фракции Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей Рита Тамашунене, председатель Литовской партии зеленых Линас Бальсис.

Правительство Литвы утверждает, что АЭС в Островце строится без соблюдения стандартов безопасности и экологических требований. Минск эти претензии отрицает.