Парламентские партии договорились о координации бойкота электроэнергии с БАЭС

 (4)
BNS
пятница, 10 февраля 2017 г. 19:25
В пятницу лидеры парламентских партий Литвы договорились j более тесной координации бойкота электроэнергии с Белорусской АЭС (БАЭС), строящейся в 50 км от Вильнюса.
Astravyets Nuclear Power Plant
© Reuters / Scanpix

В подписанном соглашении лидеры восьми партий обещают единогласно поддержать закон, который признает станцию небезопасной и запретит торговать на литовском рынке производимой на ней электроэнергией.

Представители партий также договорились сформировать спецгруппы для координации действий различных ведомств и неправительственных организаций.

В соглашении говорится, что политики обещают использовать все возможности парламентской дипломатии "в подготовке плана действий для того, чтобы к этим важным для Литвы положениям присоединились и другие страны, международные организации".

Соглашение подписали лидер правящего Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис, председатель оппозиционных консерваторов Габриэлюс Ландсбергис, староста фракции входящих в правящую коалицию социал-демократов Ирена Шяулене, староста фракции либералов Эугениюс Гентвилас, глава партии "Порядок и справедливость" Ремигиюс Жемайтайтис, глава фракции Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей Рита Тамашунене, председатель Литовской партии зеленых Линас Бальсис.

Правительство Литвы утверждает, что АЭС в Островце строится без соблюдения стандартов безопасности и экологических требований. Минск эти претензии отрицает.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Политика

Парламентские партии договорились о координации бойкота электроэнергии с БАЭС (4)

Astravyets Nuclear Power Plant
В пятницу лидеры парламентских партий Литвы договорились j более тесной координации бойкота электроэнергии с Белорусской АЭС (БАЭС), строящейся в 50 км от Вильнюса.

Увольняется командующий ВВС Литвы - ремонтировать вертолеты в России нельзя (53)

Увольняется командующий ВВС Литвы - ремонтировать вертолеты в России нельзя
В связи с завершением служебного расследования министр обороны Литвы Раймундас Кароблис решил, что отстраненный несколько месяцев назад от должности командующего Военно-воздушными силами, полковник Аудронис Навицкас не может далее занимать этот пост.

За пост главы социал-демократов будут бороться 8 кандидатов (9)

Juozas Bernatonis
В прямых выборах главы Литовской социал-демократической партии будут участвовать 8 кандидатов: Зигмантас Бальчитис, Миндаугас Бастис, Кристина Мишкинене, Андрюс Палёнис, Гинтаутас Палуцкас, Миндаугас Синкявичюс, Артурас Скарджюс, Мантас Варашка.

Литва выделит пострадавшей от войны украинской Авдеевке 80 000 евро (28)

Литва выделит пострадавшей от войны украинской Авдеевке 80 000 евро
Литва выделит 80 тысяч евро в качестве гуманитарной помощи пострадавшему в последнее время от военных действий восточноукраинскому городу Авдеевка, сообщил в пятницу министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, который посетил Авдеевку.

Спикер Cейма Литвы: вопрос написания фамилий поднимают не только поляки, но и русские (16)

Спикер Cейма Литвы: вопрос написания фамилий поднимают не только поляки, но и русские
С вопросами Закона о национальных меньшинствах, написания нелитовских имен и фамилий в личных документах спешить не стоит, потому что по ним еще идут дискуссии, вносятся различные предложения, говорит председатель сейма Литвы Викторас Пранцкетис.
Facebook друзья
Rambler's Top100