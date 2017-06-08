Парламентская оппозиция: президент точно назвала беды правящих

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BNS
четверг, 8 июня 2017 г. 14:16
В своем восьмом годовом сообщении в парламенте президент Литвы Даля Грибаускайте точно указала на недостатки правящих и вскрыла угрозы, утверждают представители оппозиции в Сейме.
Andrius Kubilius, Gabrielius Landsbergis
© DELFI / Andrius Ufartas

"Президент озвучила то, что большинство думает - король голый. В данном случае это означает, то, что мы говорили полгода, возможно, несколько меньше - к реформам не подготовились", - заявил в четверг председатель оппозиционного Союза Отечества - Литовских христианских демократов Габриэлюс Ландсбергис.

"Я считаю, что президент очень метко подчеркнула и главную проблему, которой мы измеряем эмоциональную ситуацию в Литве - это эмиграция. Несмотря на то, что люди выбрали ту власть, которую хотели, с очень-очень сильным мандатом, они продолжают уезжать. Очевидно, что работы не видно. Та имитация работы, которая сейчас имеет место, она точно не создает хорошую атмосферу в Литве", - сказал консерватор.

По его словам, ответственность после критики президента в наибольшей степени должен взять на себя премьер Саулюс Сквернялис, потому что именно лидерство главы правительства здесь особенно необходимо.

Глава парламентской фракции Либерального движения Эугениюс Гентвилас обратил внимание на то, что президент в этот раз напрямую назвала проблемы власти.

"Раньше премьер Альгирдас Буткявичюс притворялся, что не слышал критики, так сегодня президент выбрала другой метод - без сказанного между строк, без намеков, а прямо назвала проблемы правящих. И перестали звучать объяснения, что критики не было", - сказал он.

BNS
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