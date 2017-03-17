Парламент Литвы призвал Россию прекратить оккупацию Крыма

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BNS
пятница, 17 марта 2017 г. 09:10
Сейм Литвы в четверг принял резолюцию, которой дважды призвал Россию прекратить оккупацию Крыма.
© Reuters/Scanpix

В резолюции, принятой по поводу третьей годовщины оккупации Крыма, сейм выражает "твердую поддержку независимости Украины, ее территориальной целостности и неприкосновенности признанных в международном масштабе ее границ".

Парламентарии также резко осуждают "по-прежнему осуществляемые Российской Федерацией оккупацию и аннексию части территории суверенной Украины - Автономной Республики Крым и Севастополя". Они призывают Россию вывести свои войска с украинской территории.

За резолюцию проголосовал 91 член Сейма, представитель фракции Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей Ирина Розова воздержалась.

Россия аннексировала Крым в 2014 году, когда в Киеве был свергнут пользовавшийся поддержкой Москвы президент Виктор Янукович. Россия отправила войска в украинский регион Крым, там было проведено не признанное международным сообществом голосование о присоединении к России.

После оккупации Крыма начался военный конфликт на Востоке Украины, где поддерживаемые Россией сепаратисты создали Донецкую и Луганскую народные республики.

BNS
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