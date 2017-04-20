Парламент единогласно отдает Степонавичюса в руки прокуроров

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ru.DELFI.lt
четверг, 20 апреля 2017 г. 14:40
20 апреля парламент Литвы решал вопрос лишения депутатской неприкосновенности депутата, члена Движения либералов Гинтараса Степонавичюса. Парламент единогласно проголосовал за то, чтобы лишить иммунитета члена Сейма, значит прокуроры смогут предъявить ему обвинения в злоупотреблении положением.
Gintaras Steponavičius
© DELFI / Karolina Pansevič

За лишение Степонавичюса неприкосновенности проголосовали 109 депутатов.

Временная комиссия рекомендовала парламенту удовлетворить обращение генпрокурора Эвалдаса Пашилиса с просьбой разрешить расследование в отношении депутата. Такое решение комиссия приняла единогласно, выслушав прокурора Юстаса Лауцюса и самого Степонавичюса.

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По словам прокуроров, есть данные, которые позволяют обоснованно подозревать, что Степонавичюс голосовал за принятие законов, выгодных концерну MG Baltic. Также предполагают, что депутат договаривался с представителем MG Baltic Раймондасом Курлянскисом о средствах нелегального финансирования Движения либералов, одного публичного учреждения, фонда имени Степонавичюса и его предвыборной кампании.

В обращении сказано, что такие действия депутата расцениваются как злоупотребление конституционными правами депутата, нарушение клятвы, Устава парламента, закона о политических партиях и Кодекса этики политиков.

Сам Степонавичюс в парламенте сказал, что хочет защитить свою репутацию и сказал, что в обвинениях прокуроров не видит состава преступления. Он признал, что просил о помощи у MG Baltic, но сказал, что это было законно, помощь предназначалась благотворительному фонду и "Фонду свободной учебы".

Он сказал, что не голосовал за законы, которые выгодны концерну. "Уважаемые коллеги, еще раз говорю, что на встречах не было сказано ни слова о конкретных законах", – сказал Гинтарас Степонавичюс. Якобы это на комиссии подтвердил и сам прокурор. Депутат просил парламент голосовать за лишение депутатской неприкосновенности.

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