Представление о начале процедуры лишения мэра полномочий подписали уже 11 из 31 политиков в горсовете.
Оппозиция обвиняет Р. М. Рачкаускаса в нарушении присяги члена совета. В представлении упоминается и решение Главной комиссии по служебной этике о том, что мэр Паневежиса вступил в конфликт интересов, когда не отстранился от принятия решения по нескольким проектам, которые готовил и его сын.
Р. М. Рачкаускас назвал повеление оппозиции отчаянным.
"Оппозиция могла бы подождать завершения процесса принятия решения Главной комиссией по служебной этике. Он еще не завершился - на этой неделе будет обжалован. Мне кажется, что оппозиция поступила отчаянно и нетерпеливо. С другой стороны, принятое оппозицией решение вручить представление о недоверии мне во время мероприятия по случаю дня рождения города, характеризует и их, и мешает городу", - сказал мэр порталу.
Р. М. Рачкаускас является непартийным, он участвовал в муниципальных выборах в качестве члена общественного избирательного комитета "П. Урбшис за список KARTU". У этого объединения в Паневежском городском совете восемь представителей.
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