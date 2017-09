Представление о начале процедуры лишения мэра полномочий подписали уже 11 из 31 политиков в горсовете. Оппозиция обвиняет Р. М. Рачкаускаса в нарушении присяги члена совета. В представлении упоминается и решение Главной комиссии по служебной этике о том, что мэр Паневежиса вступил в конфликт интересов, когда не отстранился от принятия решения по нескольким проектам, которые готовил и его сын. Р. М. Рачкаускас назвал повеление оппозиции отчаянным. "Оппозиция могла бы подождать завершения процесса принятия решения Главной комиссией по служебной этике. Он еще не завершился - на этой неделе будет обжалован. Мне кажется, что оппозиция поступила отчаянно и нетерпеливо. С другой стороны, принятое оппозицией решение вручить представление о недоверии мне во время мероприятия по случаю дня рождения города, характеризует и их, и мешает городу", - сказал мэр порталу. Р. М. Рачкаускас является непартийным, он участвовал в муниципальных выборах в качестве члена общественного избирательного комитета "П. Урбшис за список KARTU". У этого объединения в Паневежском городском совете восемь представителей.

