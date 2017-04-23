Палуцкас выдвинул крестьянам два условия

Выбранный на пост председателя Литовской социал-демократической партии Гинтаутас Палуцкас 22 апреля назвал условия, на которых хочет продолжить работу в коалиции с Литовским союзом крестьян и зеленых (ЛСКЗ).

Во-первых, "крестьяне" должны перенести в программу правительства и план по ее осуществлению некоторые приоритеты, предлагаемые социал-демократами, во-вторых, Палуцкас хочет упорядочить общение между членами коалиции: установить порядок встреч, чтобы они проходили регулярно, а не только тогда, когда возникает острая необходимость.

Палуцкас вступит в должность председателя партии с 6 мая 2017 года.

24 апреля запланирована встреча Палуцкаса с премьер-министром Саулюсом Сквернялисом.