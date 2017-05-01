Палуцкас: соглашения в вопросе Трудового кодекса нет

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ru.DELFI.lt
понедельник, 1 мая 2017 г. 10:01
Трудовой кодекс, который на этой неделе будет представлен в парламенте, кажется, не будет принят с такой легкостью, как ожидают премьер-министр и лидер Литовского союза крестьян и зеленых. Это в интервью LRT подтвердил новый председатель Литовской социал-демократической партии Гинтаутас Палуцкас.
Gintautas Paluckas
© DELFI / Domantas Pipas

Социал-демократы неважно показали себя на парламентских выборах, а став партнерами "крестьян" по коалиции, практически не подавали голоса. Новый председатель партии, который возглавит ее с 6 мая, Палуцкас обещает перемены в коалиции и партии. Пока его приход был отмечен словесной перепалкой с премьер-министром Саулюсом Сквернялисом. Палуцкас заявил, что будет говорить с премьер-министром не только о приоритетах соцдемов, но и об отношениях, на что Сквернялис предложил ему осознать, кем он стал, и не выдвигать условий, вернуться в реальность и после этого включаться в диалог.

"Было бы безответственным импровизировать в некоторых вопросах, но я могу прямо сказать, что наши приоритеты - это то, чего нам не удалось добиться за 4 года полномочий: социальная разобщенность, ее снижение, неравенство доходов, более эффективная региональная политика и эмиграция", - назвал политик приоритеты партии.

– Если мы сейчас начнем выяснять, что хорошее сделали правящие, то ничего не найдем. Соцдемы сидят как мышки: молчат, а "крестьяне" что-то делают, но ничего впечатляющего из обещанного так и не сделали. Вы уверены, что вашей партии место в коалиции? - спросила у политика журналист Немира Пумприцкайте.

– Мы постараемся сделать наше сотрудничество в коалиции более эффектоивным. Могу сказать, что приоритеты, о которых сейчас говорят в публичном пространстве, мне кажутся незначительными. В ближайшие несколько месяцев мы должны наладить гармоничное сотрудничество и ясность в вопросе отражения предвыборных обещаний в этапах реализации правительственной программы: что будет в 2018 году, что отражено в бюджете, что предлагают в вопросе изменения налогов, реформы высшего образования, Трудового кодекса.

– Так ТК вы вот-вот примете.

– Трудовой кодекс (ТК) представят на этой неделе, но до его принятия будет проходить продолжительная дискуссия.

– Подождите, Вы хотите сказать, что нет договоренности по ТК? Я так поняла, что премьер сказал, что обо все договорились?

– В вопросе ТК никакой договоренности нет. Вы прекрасно знаете, что на Трехстороннем совете договорились, если так можно сказать, о 39 установках, еще 17 выпали. Представят, я думаю, как планировали, поскольку фракции договорились, но перед принятием еще будет продолжительная дискуссия. В самой фракции ЛСКЗ нет единого мнения.

– А этот вариант соцдемы не планируют одобрять?

– Соцдемы будут регистрировать поправки. Это очевидно.

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