Палуцкас: социал-демократы поддержат принципы университетской реформы

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BNS
пятница, 5 мая 2017 г. 17:40
Недавно избранный лидером Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Гинтаутас Палуцкас заявил, что фракция его партии в Сейме поддержит принципы реформы высшей школы, сформулированные рабочей группой, которую сформировал премьер.
Gintautas Paluckas
© DELFI / Domantas Pipas

"Представленные принципы и цели реформы, к которым стремятся будут поддержаны социал-демократами", - заявил Г. Палуцкас журналистам в пятницу после встречи с премьером Саулюсом Сквернялисом.

Сформированная премьером группа предложила оставить в Вильнюсе и Каунасе широкомасштабные университеты, а также два технологических университета в Вильнюсе и Клайпеде.

BNS
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