Палуцкас: социал-демократы поддержат принципы университетской реформы

Недавно избранный лидером Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Гинтаутас Палуцкас заявил, что фракция его партии в Сейме поддержит принципы реформы высшей школы, сформулированные рабочей группой, которую сформировал премьер.
"Представленные принципы и цели реформы, к которым стремятся будут поддержаны социал-демократами", - заявил Г. Палуцкас журналистам в пятницу после встречи с премьером Саулюсом Сквернялисом.
Сформированная премьером группа предложила оставить в Вильнюсе и Каунасе широкомасштабные университеты, а также два технологических университета в Вильнюсе и Клайпеде.