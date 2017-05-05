Палуцкас: социал-демократы поддержат принципы университетской реформы

"Представленные принципы и цели реформы, к которым стремятся будут поддержаны социал-демократами", - заявил Г. Палуцкас журналистам в пятницу после встречи с премьером Саулюсом Сквернялисом.

Сформированная премьером группа предложила оставить в Вильнюсе и Каунасе широкомасштабные университеты, а также два технологических университета в Вильнюсе и Клайпеде.