Палуцкас: социал-демократы осенью определятся по поводу коалиции

Политики сказал, что предложит, чтобы президиум партии в четверг поручил рассмотреть этот вопрос партсовету.

"Я предложу президиуму обратиться к совету, а в совете проведем широкие дискуссии (...). Совет соберется в конце сентября - начале октября, и там будет принято принципиальное решение", - сказал Г. Палуцкас на конференции новостного портала 15min.lt в среду.

В президиум партии входит около 50 членов руководства ЛСДП, в совет - в пять раз больше.

Об этих планах Г. Палуцкас сообщил спустя день после того, как "аграрии" и оппозиционные консерваторы подписали соглашение о совместных действиях по реформированию лесничеств и введению льготы НДС на отопление.

По словам Г. Палуцкаса, это соглашение "аграрием" и консерваторов показывает, что "в будущем внутри коалиции общий консенсус будут искать все меньше".