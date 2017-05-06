Палуцкас перенял полномочия и опроверг исторические слова Бразаускаса

Как известно, над бывшим председателем А.Буткявичюсом посмеивались с связи с его плохим владением английским языком. Его также критиковали за отход от социал-демократических ценностей. Это особенно проявилось в ходе принятия нового Трудового кодекса, которые некоторые эксперты и политики называют благоприятным для бизнеса.

Речь Г.Палуцкаса была встречена аплодисментами, особенно со стороны женщин, которые позитивно отреагировали на новую часть политической повестки, связанной с защитой прав женщин.

Поздравить нового председателя пришли не только представитель партнеров по коалиции - "крестьян", премьер Саулюс Сквернялис, но и глава Союза Отечество - Христианские демократы Литвы Габриэлюс Ландсбергис и лидер Движения либералов Ремигиюс Шимашюс.

Приход лидера консерваторов на съезд социал-демократов указывает на достаточно новый этап - в последние годы лидеры этих партий не появлялись на мероприятиях друг друга.

"Не знаю, принимали ли участие лидеры консерваторов в съездах социал-демократов, но ни один из Ландсбергисов сюда не ступал - это точно", - шутил Г.Ландсбергис.

Опроверг слова Бразаускаса

Свою речь Г.Палуцкас начал с вопроса веры, но говорил он не о религии, а о вере в то, что ценности социал-демократии ведут к более справедливому обществу. Правда, он признал, что этой веры пока что не хватает.

"Наверное все вы слышали фразу нашего президента Альгирдаса Бразаускаса - "социал-демократия это тот же либерализм, только до определенного уровня". Это не так. Наша политическая повестка намного более амбициозная", - заявил Г.Палуцкас.

Политик признал, что в ходе предвыборной кампании он научился описывать социал-демократию в двух словах.

"Социал-демократия - это не пособия и выплаты. Социал-демократия - это освобождение человека природного и обусловленного рынком неравенства и предоставление возможности творить свою жизнь самому", - сказал новый лидер соцдемов.

Поднял женский вопрос

Особенно много внимания Г.Палуцкас уделил ситуации в сфере прав женщин, чем заслужил громкие аплодисменты.

"Статистика говорит, что женщина на домашнее хозяйство, уход за детьми и другие работы уделяет в 6 раз больше времени, чем мужчины", - говорил новый председатель.

Он поднял вопрос того, как общество благодарит женщин за это. Ответ был печальным: по статистике зарплата женщин на 15% меньше, у нее меньшие карьерные возможности и обычно они получают меньшую пенсию.

"Как решить вопрос неравенства полов? Начнем с предоставления политической возможности. Паритет при формировании органов правления партии - не только правления, но и президиума", - сказал Г.Палуцкас.

Политик уже ранее упоминал, что половину его заместителей составят женщины, половину - мужчины. Г.Палуцкас предлагал, что нужно сделать: установить равный не облагаемый налогом размер для минимальной зарплаты, чтобы зарабатывающие минимальную зарплату не платили налогов вообще, семьям он предлагает выделять "детские" деньги и неформальное образование в школах, а также летнюю занятость.