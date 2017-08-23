Палуцкас: Карбаускис лезет в чужой огород и имеет склонность к авторитаризму

"Со всем уважением к господину Р. Карбаускису я бы хотел сказать, что он лезет не в свой огород. Социал-демократы определятся (относительно дальнейшего пребывания в правящей коалиции – BNS), причины будут обнародованы и озвучены еще раз на заседании совета, когда будет обсуждаться и приниматься то или иное решение", - сказал Г. Палуцкас BNS в среду.

Он комментировал рассуждения лидера "аграриев" в интервью радиостанции Ziniu radijas в среду, о том, что Г. Палуцкас хочет вывести социал-демократов из коалиции из-за узких партийных соображений - в плане подготовки к предстоящим в 2019 году выборам в муниципальные советы, Европарламент и президентским. Еще через год предстоят выборы в сейм.

По словам Г. Палуцкаса, Р. Карбаускис в данном случае, как и не однажды ранее, берет на себя роль мессии и имеет опасную склонность к авторитарному управлению.

"Р.Карбаускис, словно какой-нибудь мессия и всезнайка, все знает - начиная с искусственного оплодотворения и заканчивая запретами на алкоголь и причинами поведения социал-демократов. Однако некоторые его комментарии демонстрируют одну очень опасную и порочную особенность и его собственного характера, и принципа действия "аграриев" и зеленых - вполне ясный авторитаризм или склонность к нему. Его очень удивляет и на него негативно действует любая демократическая дискуссия - прежде всего, в Социал-демократической партии, в отделениях. Но хуже не то, что он критикует социал-демократов, а то, что один и тот же принцип он использует и в общении с обществом, и с группами интересов, и с учительской общественностью, и с академическими сотрудниками системы высших школ", - сказал Г. Палуцкас.