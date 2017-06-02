Отзывается Генконсул Литвы в Алма-Ате

"Я бы сказал, что мы были недовольны деятельностью консула", - сказал в интервью газете министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Комиссия по аттестации МИД рекомендовала отозвать дипломата с должности. Должностные лица не называют причин отзыва Р. Яблонскаса, работавшего консулом с 2015 года.

51-летний Р. Яблонскас в Вильнюсском университете изучал экономику, у него есть диплом бакалавра. С 1991 года он работает в МИД. До последнего назначения дипломат семь лет занимал должность заместителя директора Департамента МИД по внешне-экономическим отношениям.