Отзывается Генконсул Литвы в Алма-Ате

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BNS
пятница, 2 июня 2017 г. 10:40
Отзывается генеральный консул Литвы в Алма-Ате Рягимантас Яблонскас, сообщила в пятницу газета Lietuvos zinios.
Almata
© DELFI (R.Lukaitytės nuotr.)

"Я бы сказал, что мы были недовольны деятельностью консула", - сказал в интервью газете министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Комиссия по аттестации МИД рекомендовала отозвать дипломата с должности. Должностные лица не называют причин отзыва Р. Яблонскаса, работавшего консулом с 2015 года.

51-летний Р. Яблонскас в Вильнюсском университете изучал экономику, у него есть диплом бакалавра. С 1991 года он работает в МИД. До последнего назначения дипломат семь лет занимал должность заместителя директора Департамента МИД по внешне-экономическим отношениям.

BNS
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