Ответ Литвы России на встрече ОБСЕ: партизаны оказывали сопротивление террору советских оккупантов

На встрече Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене Москва предъявила претензии в связи с созданным НАТО фильмом, в котором рассказывается о "лесных братьях" в странах Балтии, боровшихся с оккупацией Советским Союзом.

По словам литовского посла Ауримаса Таурантаса, три страны Балтии ответили на это совместным заявлением о том, что "у наших стран было право сопротивляться оккупации и они делали это, потому что много людей было вывезено в Сибирь, подверглось пыткам и убито".

Как сказал дипломат, после того, как это совместное заявление зачитала посол Эстонии, российский дипломат перешел в эмоциональное нападение, обвиняя в неправильной версии истории.

"Я ответил, что мы знаем об этом не из учебников, а практически каждая семья пережила высылку в Сибирь, или есть близкие, которые были замучены, погибли или сами сражались в лесах. Я сказал и о брате своей бабушки, который лежит в Тускуленай", - сказал BNS в пятницу литовский посол.

На территории Тускуленай (бывшее княжеское поместье, находится на территории Вильнюса, сейчас это мемориальный комплекс с парком - ред.) в 1944 - 1947 годах были закопаны убитые советской безопасностью.

Активная партизанская война за восстановление независимости Литвы велась в 1944-1953 годах. В годы правления советского диктатора Иосифа Сталина в послевоенное время погибло более 21 тысяч участников сопротивления, членов их семей и сторонников.

НАТО недавно создало короткометражный фильм, дающий представление о партизанском движении в странах Балтии. Россия его раскритиковала и обвинила партизан в пособничестве нацистам, в убийствах мирного населения.

Литовские должностные лица эту критику отмели, подчеркивая, что именно советы в начале Второй мировой войны сотрудничали с нацистской Германией, а партизанская война началась уже после разгрома нацистского режима.

После оккупации Советским Союзом Литвы в годы Второй мировой войны, в лагеря и ссылку было вывезено 275 тысяч литовцев, сообщает Центр исследований геноцида и резистенции жителей Литвы.