Ответ Карбаускиса консерваторам - обращение в прокуратуру и ДГБ

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ELTA
среда, 4 января 2017 г. 14:42
Председатель Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис просит правоохранительные органы оценить вероятно "липовую" справку, которую стали распространять в Литве перед выборами, подготовленную в виде fake news (поддельной новости).
Saulius Skvernelis, Ramūnas Karbauskis
© DELFI (D.Pipo nuotr.)

Председатель ЛСКЗ лично вручил заявление Вильнюсской участковой прокуратуре с просьбой начать расследование преступной деятельности по 2 ч. 154 ст. УК – в связи с незаконными действиями неустановленного лица, т.е. распространением не отвечающей реальности информации через средства массовой информации.

Карбаускис обратился и в Департамент госбезопасности Литвы (ДГБ), отметив, что совокупность действий, которые имели место, отвечает второй фазе гибридной войны, когда проводят спецоперации с целью ввести в заблуждение политических и военных лидеров по дипканалам, через СМИ и высшие средства правительственных и военных агентств путем распространения фиктивных данных, приказов или инструкций.

Карбаускис намерен всесторонне сотрудничать с ДГБ, обмениваясь информацией, а если данные о вредительской деятельности подтвердятся, просит принять меры для их пресечения.

"Можно мириться с агрессивной и деловой критикой, но распространение откровенной лжи в публичном пространстве перед решающими парламентскими выборами я оцениваю только отрицательно. Несмотря на то, что общество и СМИ показали свою грамотность и сознательность, печальной улыбкой отреагировав на деятельность оппонентов или внешних врагов государства, правоохранительные органы должны тщательно проанализировать это и представить свои выводы", – сказал Карбаускис.

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