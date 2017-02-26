Отношения России и Беларуси: Путин указал Лукашенко его место

Он прославился многочасовыми пресс-конференциями и дискуссиями с журналистами, в которых белорусский президент пускался в рассуждения на разные темы: от экономики до домашних животных в своем хозяйстве и любимом числе 13.

Однако в ходе последней пресс-конференции Лукашенко раскритиковал Россию за нарушение соглашения о границе и продемонстрировал несуществующую независимость. Сейчас Лукашенко отбыл в Сочи, где, как утверждают представители белорусской оппозиции, он надеется на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Однако пресс-секретарь Путина Дмитрия Песков в понедельник заявил, что российский президент не планирует поездку в Сочи и никакой встречи с Лукашенко не предусмотрено.

"Он загнал себя в угол, абсолютно зависим, но не стоит обманываться: он выгоден Кремлю", - полагает руководитель проектов международной организации Freedom House, политолог Витис Юрконис.

Схожим образом утверждает и член партии Союз Отечество-Христианские демократы Литвы, парламентарий Лауринас Кащюнас. По его мнению, хотя режим Лукашенко банкротирует с экономической и социальной точек зрения, он выгоден Москве.

"Москве нет большого смысла менять Лукашенко, поскольку по стратегическим вопросам с ним можно договориться. Идет борьба за длину веревки на его шее", - говорит Кащюнас.

Кто такие "тунеядцы"

Лукашенко на самом деле оказался в незавидном положении и сильно нуждается в Путине, говорят экономисты и представители оппозиции. С упадком российской экономики, Беларусь также переживает не лучшие времена. Недавно в обществе возникло негодование в связи с введенным "налогом на тунеядцев", который означает, что люди, проработавшие в году менее 183 дней, должны заплатить государству 224 евро. Это порядка 20 базовых зарплат и затрагивает около 470 000 белорусов.

"Налог на тунеядцев" называется так с отсылом к советским временам. Например, поэт Иосиф Бродский был объявлен тунеядцем и за это сослан на Север.

Анализирующие процессы в Беларуси литовские чиновники говорят, что в соседнем государстве официальная безработица достигает до 1%, тогда как естественная безработица в здоровой экономике достигает 4-5%. Это означает, что большая часть людей трудяться, к примеру, 2 дня в неделю. Таким образом, люди формально работают, но их заработок таков, что прожить на него невозможно. Средняя зарплата в Беларуси на декабрь 2016 года составляла 801,6 рублей (примерно 390 евро).

Лукашенко всегда утверждал, что люди могут прожить на такую зарплату, поскольку в Беларуси жить недорого. Однако почти не сомневаются, что часть белорусской экономики - теневая.

Предполагают: демонстрантов накажут невидимым способом

При такой ситуации на улицы Минска вышли около 2000 человек, похожие акции прошли в Могилеве, Гомеле, Витебске. Говорят, что демонстрации пройдут 15 марта и, возможно, 25 марта, когда в Беларуси большей частью оппозиция отмечает объявление независимости в 1918 году.

Очень важно отметить, что митинги и демонстрации были не санкционированы, однако их участников не задерживали, не было составлено никаких протоколов о нарушении общественного порядка.

"Лукашенко сейчас договаривается с международными структурами, Международным валютным фондом, с другими организациями, он сейчас очень не хочет предпринимать репрессивных мер. На этот раз, к примеру, не были составлены протоколы о нарушении общественного порядка. Люди поняли, что можно выйти на улицы и протестовать. Я думаю, что в ближайшее время власти вряд ли предпримут репрессии", - говорил в ходе происходившей в Сейме Литвы дискуссии представитель белорусской оппозиционной партии "Справедливый мир" Сергей Калякин.

Политолог Витис Юрконис в свою очередь утверждал, что в последнее время характер репрессий в Беларуси изменился: краткосрочных арестов бывает гораздо меньше, их заменяют денежными штрафами.

По его словам, штрафы организаторам протестов могут быть назначены и позже, тем более, что на снятом на видео материале можно видеть известные и знакомые лица. К примеру, в демонстрации принимали участие бывшие кандидаты в президенты на выборах в 2010 году Николай Статкевич, Владимир Некляев и лидер профсоюзов Генадий Федынич.

"Я думаю, идет анализ так называемых издержек и выгод, как на это нужно реагировать. Но то, что организаторы будут каким-то образом наказаны, сомнений у меня нет", - говорит Юрконис, добавляя, что есть много более утонченных средств наказания. К примеру, увольнение с работы самих участников демонстрации или их родственников.

Из-за чего не могут договориться Россия и Беларусь?

И все же основным гарантом сохранения Лукашенко у власти является не общественное мнение, а экономическая поддержка Москвы. По словам дипломатов анализирующих ситуацию в Беларуси, которые общались с DELFI, нынешний кризис стоит оценивать как проявление затянувшегося экономического конфликта Беларуси и России.

Белорусская экономика сильно зависит от России, которая в связи со стагнацией сократила и дотации Минску. В последнее время Россия и Беларусь не могут договориться по нескольким аспектам.

1.Безвизовый режим. Беларусь ввела безвизовый режим на пять дней для граждан 80-ти стран, которые прибывают в страну через минский аэропорт. На введение такого режима Россия отреагировала введением пограничного контроля на границе с Беларусью, мотивируя это тем, чтобы в Россию не попали граждане третьих стран.

2. Природный газ. Минск задолжал за поставляемый из России природный газ. По словам российского вице-премьера Аркадия Дворковича, Беларусь должна порядка 550 млн. долларов. Беларусь за кубический метр газа платила России 73 доллара, вместо 132.

3. Импорт нефти. Из-за газовых споров Россия с июля прошлого года снизила поставки в Беларусь и сырой нефти. Если в 2016 году на один квартал было запланировано импортировать 5,3 млн. тонн нефти, то это количество снизилось до 3,5 млн. тонн и, в конце концов, достигло 3 млн. Российское издание "Коммерсанъ" писало, что на 2017 год было запланировано поставить в Беларусь 4,5 тонны нефти, но поставят 4 млн. Обычно Беларусь импортировала дешевую российскую нефть и экспортировала нефтепродукты по рыночной цене. Однако с связи с сократившимися поставками, в январе-октябре 2016 года Беларусь экспортировала на 15% меньше нефтепродуктов. В январе 2017 года в связи с недостатком нефти ВВП Беларуси сократился на 1,5%.

Как говорят литовские дипломаты, из-за сложных отношений с Россией, в Беларуси в 2016 году дипломатам даже было дано указание работать на привлечение в страну инвестиций или на поиск рынков для белорусских товаров.

"Тогда они забыли о и культуре, обо всем, заботясь лишь об инвестициях", - говорила DELFI одна из собеседниц.

Звонят в колокол: оккупирует ли Россия Беларусь

Юрконис утверждает, что в ходе всего периода своего нахождения у власти в Беларуси Лукашенко "распродал" свою страну России. По его мнению, возможно, Лукашенко привередлив, но он выгоден Москве и сейчас ведутся переговоры лишь по поводу цен - Россия хочет сбить цену содержания Беларуси.

"Однако как одна, так и другая сторона понимает, что ресурсов меньше. Роскоши тратиться нет, поэтому драматизм достиг другого уровня", - говорит Юрконис.

Энергетические диспуты вообще свойственны отношениям России и Беларуси и цикличны, только на этот раз все имеют в виду геополитический контекст: осуществленная Россией оккупация Крыма и война на востоке Украины. Поэтому в Беларуси поднимается вопрос и об угрозе стране со стороны России.

Беларусь в Конституции зафиксировала свой нейтралитет, однако, по словам Юркониса, это не так. На территории Беларуси находятся два российских военных объекта. Кроме того, у России и Беларуси единое воздушное пространство. Так что декларируемый нейтралитет, скорее, поза, чем реальность.

На осень 2017 года запланированы совместные военные учения России и Беларуси "Запад-2017". В СМИ появились рассуждения о том, не будут ли общие крупномасштабные учения означать оккупацию Беларуси.

Такой вопрос, к примеру, поднял политолог Андрей Сивицкий, которого считают лояльным Лукашенко. По его словам, министерство обороны России объявило о намерениях послать в 2017 году в Беларусь 4162 вагона военной техники. Это в 33 раза больше, чем в 205 году и в 83 раза больше, чем в 2016 году.

Политолог предполагает, что в Беларусь может прибыть столько российских военных, сколько входит в первую танковую армию Западного военного округа.

"Кремлю не нужно столько солдат для учений. Наиболее вероятным сценарием было бы то, что Россия планирует трансформировать Беларусь в военный форпост конфронтации с НАТО", - пишет А.Сивицкий и говорит, что по прибытию такого числа военных нет гарантии, что они уйдут.

Однако собеседница DELFI говорит, что такая риторика может быть связана с интересами Лукашенко: он преподносит себя гарантом независимости Беларуси. Кроме того, Юрконис утверждает, что Сивицкий умолчал об уже имеющихся российских военных объектах в Беларуси и экономической зависимости.

"Де-факто Беларусь уже оккупирована Россией", - уверен Юрконис.

По его словам, если говорить в общем, что возникает вопрос, будут ли вооруженные силы Беларуси в случае военной агрессии защищать страну: может случится и так, что они просто сменят погоны.

Однако, по его мнению, у России в данный момент достаточно головной боли, поэтому оккупировать де-юре Беларусь ей не выгодно. В данный момент, по мнению Юркониса, стремятся сбить цену, чтобы содержание Беларуси не стоило столь много и чтобы Лукашенко знал свое место.