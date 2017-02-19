Отменяется визит министра иностранных дел Германии в Литву

 (16)
BNS
воскресенье, 19 февраля 2017 г. 18:00
Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль отложил ранее запланированный на 20 февраля визит в Литву, об этом сообщил МИД ЛР.
Linas Linkevičius
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Визит отложили на более позднее время", - сказано в пресс-релизе.

По сведениям BNS, немецкая сторона информировала литовских дипломатов о том, что министр не может приехать из-за болезни.

В Вильнюсе Габриэль планировал встречу с главой МИД Линасом Линкявичюсом, а потом должен был посетить в Рукле литовских военных. Из Литвы он планировал ехать в Латвию.

Габриэль вступил в должность главы МИД Германии в конце января этого года. На этом посту он сменил Франка-Вальтера Штайнмайера.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Политика

Отменяется визит министра иностранных дел Германии в Литву (16)

Linas Linkevičius
Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль отложил ранее запланированный на 20 февраля визит в Литву, об этом сообщил МИД ЛР.

Ложная информация об инциденте в Йонаве заинтересовала Германию и Пентагон (100)

Ложная информация об инциденте в Йонаве заинтересовала Германию и Пентагон
О ложных новостях в эти дне говорит не только президент США Дональд Трамп, но и главы Германии и Пентагона, пишет lrt.lt

Президент Литвы надеется на еще большую поддержку НАТО и США (179)

Президент Литвы надеется на еще большую поддержку НАТО и США
Большинство войск НАТО размещено в Западной Европе, но именно восточные границы альянса подвергаются наибольшей опасности, указала Даля Грибаускайте.

Буткявичюс заявил: важную реформу крестьян не поддержим (24)

Algirdas Butkevičius
Партнеры по коалиции Союза крестьян и зеленых социал-демократы жалуются на то, что не знают, каким образом правительство Саулюса Сквернялиса намерено осуществить ряд реформ.

Грибаускайте: Украине нужно дать больше времени и поддержки (113)

Dalia Grybauskaitė
Президент Литвы Даля Грибаускайте считает, что Украине сложно реформироваться из-за экономических проблем и войны, которая идет на территории страны. Об этом она сказала в комментарии Deutsche Welle.
Facebook друзья
Rambler's Top100