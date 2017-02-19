Отменяется визит министра иностранных дел Германии в Литву

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль отложил ранее запланированный на 20 февраля визит в Литву, об этом сообщил МИД ЛР.

"Визит отложили на более позднее время", - сказано в пресс-релизе.

По сведениям BNS, немецкая сторона информировала литовских дипломатов о том, что министр не может приехать из-за болезни.

В Вильнюсе Габриэль планировал встречу с главой МИД Линасом Линкявичюсом, а потом должен был посетить в Рукле литовских военных. Из Литвы он планировал ехать в Латвию.

Габриэль вступил в должность главы МИД Германии в конце января этого года. На этом посту он сменил Франка-Вальтера Штайнмайера.