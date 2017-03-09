Основные законопроекты весенней сессии Cейма: права ребенка и трудовой кодекс

Сейм Литвы нового созыва, приступивший к работе в ноябре прошлого года, в пятницу соберется на весеннюю сессию. BNS представляет обозрение основных проектов правовых актов, включенных в план работы этой сессии.

Права ребенка. Сейм планирует принять новую редакцию Закона об основах защиты прав ребенка. Внесенный на внеочередной сессии сейма после приведшего к гибели избиения ребенка в феврале проект закона, подготовленный Министерством социальной защиты и труда, предусматривает централизацию систему защиты прав ребенка, установление единой модели реагирования на признаки вероятного насилия над детьми. Также продолжится рассмотрение предложений президента Дали Грибаускайте о реорганизации опеки над детьми, обязательном участии психологов в опросах несовершеннолетних.

Трудовой кодекс. До июля парламентариям нужно определиться относительно вступления в силу нового, более гибкого Трудового кодекса (ТК). Сейчас идет согласование спорных статей кодекса в Трехстороннем совете. По словам лидера правящих аграриев Рамунаса Карбаускиса, пока не будет достигнуто соглашение обо всем, документ не поступит в парламент. "(Сейм этого созыва) взял на себя ответственность услышать самое слабое звено, работника, поэтому и были приостановлены сроки вступления ТК в силу. После замечаний Трехстороннего совета ТК должен вернуться в сейм, и на этой сессии законы должны быть приняты", - сказала BNS ответственная за повестку дня первый вице-спикер сейма Рима Башкене.

Контроль алкоголя. Одержавшие победу на выборах аграрии, которые называют снижение потребления алкоголя одним из основных своих приоритетов, намерены внести поправки о продаже алкоголя только в специализированных магазинах, о повышении возрастного ценза для покупки алкоголя до 20 лет, о запрете на рекламу алкоголя. По словам Р. Башкене, на весенней сессии планируются внесение и рассмотрение проектов, однако с их принятием спешить не будут. "Каким будет окончательное решение, сегодня я сказать не могу. Основой этой сессии является не только скорость (в принятии законов), но и качество законов", - сказала вице-председатель парламента.

Реорганизация лесничеств, Центра регистров. На весенней сессии планируется начать реорганизацию государственных предприятий, однако принятие (соответствующих законов) может быть перенесено на следующую сессию, говорит Р. Башкене. Правительство предлагает учредить вместо действующих сейчас 42 лесничеств одно государственное предприятие, президент Даля Грибаускайте вносит поправку о том, чтобы министерства и ведомства могли пользоваться государственными регистрами бесплатно. Президент назвала железные дороги, лесничества и регистры символами борьбы с номенклатурным правлением и коррупцией.

Заочный суд. Президент внесла поправки к законам, которые создадут возможность правоохранительным органам Литвы привлекать к ответственности сбежавших за границу финансовых преступников, они позволят передать в суд дела подозреваемых в хищениях имущества бывших банкиров Раймундаса Баранаускаса, Владимира Антонова и Владимира Романова.

Персоны. Сессия сейма начнется с назначения трех новых судей Конституционного суда, на эти должности предлагаются судьи Верховного суда Литвы Гинтарас Года и Янина Стрипяйкене, а также профессор права Вильнюсского университета Дайва Пятрилайте. Сейму также предстоит сформировать новый состав Главной избирательной комиссии, назначить ее председателя, а также решить, удовлетворить ли заявление об отставке руководителя Главной комиссии по служебной этике Ромаса Валянтукявичюса.

Среди других задач повестки дня весенней сессии значатся предложение разрешить начальное образование детей с 6 лет, различные проекты относительно написания имен и фамилий в документах нелитовскими буквами, Избирательный кодекс, который должен вобрать в себя все избирательное законодательство, проект поправок к Конституции о сокращении числа членов сейма до 101, а также о переносе выборов на весну.