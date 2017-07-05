"Ощутимый удар из Швеции": в ОБСЕ заблокирована резолюция Литвы по поводу БелАЭС

По инициативе Швеции в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) в среду заблокирована резолюция литовских парламентариев с критикой строительства Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце.

Представители Литвы сказали BNS, что собрали нужное число подписей, но в начале заседания ассамблеи в Минске по инициативе шведского парламентского социалиста Кента Харстеда проект документа был вычеркнут из повестки дня Постоянным комитетом, который утверждает повестку.

"К нашему большому удивлению против был представитель Швеции. Это был ощутимый удар от партнеров", - сказал BNS глава делегации, "аграрий" Виргиниюс Синкявичюс.

Политик сказал, что во время дискуссии отклонил аргументы представителя Швеции о том, что строительство станции является только вопросом двусторонних отношений, и подчеркнул, что ядерные аварии не имеют границ, однако голосование Литва проиграла.

За то, чтобы вопрос остался на повестке дня, проголосовало восемь стран, за его снятие с повестки дня - 20 государств. 29 стран в этом вопросе воздержались.

По его словам, К. Харстед известен тем, что ранее поддерживал пророссийские позиции.

Проект резолюции внес литовский парламентский консерватор Лауринас Кащюнас.

"Невероятно, что восточный блок атаковал резолюцию руками Северной страны, для которой охрана окружающей среды и права человека являются стратегическими приоритетами. Это был шок", - сказал BNS Л. Кащюнас. По его словам, этот пример показывает, что литовским социал-демократам следует активнее работать с коллегами по партиям в других странах.

В соответствии с проектом резолюции, ОБСЕ заявила бы, что строительство БелАЭС в 20 км от границы с Литвой ведется поспешно и без соблюдения стандартов качества и безопасности, а место ее строительства подобрано ненадлежащим образом.

Предполагалось также призвать этим документом Белоруссию реабилитировать политзаключенных и объявить мораторий на смертную казнь.

Заседания ПА ОБСЕ в белорусской столице Минске будут проходить до конца недели. Ее резолюции носят рекомендательный характер и используются как средство политического давления.

Российская корпорация "Росатом" строит БелАЭС в Островце, что в 50 км от Вильнюса. Литовское правительство обеспокоено тем, что строительство ведется без соблюдения стандартов безопасности и может помешать планам синхронизировать электросистемы Балтийских стран с системами Западной Европы.

Чтобы осложнить строительство атомной станции, власти Литвы намерены не пропускать электроэнергию, которую будет вырабатывать эта АЭС, и призывают присоединиться к бойкоту другие страны региона.

Еврокомиссия относится к этой инициативе с осторожностью - как утверждает Брюссель, возникают вопросы, как запрет на импорт электроэнергии согласуется с положениями Всемирной торговой организации (ВТО) и как это будет способствовать повышению ядерной безопасности.