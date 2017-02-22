Оппозиция: в Беларуси опасаются, все ли уедут после учений "Запад - 2017"

У белорусской общественности возникают опасения по поводу планирующихся вместе с Россией военных учений "Запад 2017" и количества намеченных к доставке вооружений, утверждают представители белорусской оппозиции.

"Многие опасаются не того, что они приедут, а того, все ли уедут. Этот вопрос возникает не только у оппозиции, не только у граждан, но, я полагаю, и у (президента Республики Беларусь – BNS) Александра Лукашенко, который выглядит озабоченным", - заявил во вторник на встрече в сейме один из представителей белорусской оппозиции Анатолий Лебедько.

Как сообщалось, на совместные учения, которые пройдут осенью, Россия планирует доставить в Беларусь около 4 тыс. вагонов военной техники и вооружений.

А. Лебедько утверждает, что это не предельная цифра. По его данным, в 2009 году из России прибыло около 6 тыс. вагонов с военной техникой. С другой стороны, он обращает внимание на то, что тогда не было аннексии Крыма и событий в Украине.

Литовская разведка называет учения " Запад -2017", которые пройдут в России и Беларуси, главным вызовом национальной безопасности Литвы в этом году.

По мнению литовских должностных лиц, в ходе прежних учений " Запад" отрабатывалась оккупация южной части Литвы, а также блокировка единственного сухопутного пути НАТО в Балтийские страны. Россию также обвинили в том, что она не представила реальных цифр о военных и техники, участвовавших в этих учениях.

В последний раз учения " Запад" проводились в 2013 году. По информации Москвы и Минска, в них приняли участие около 10 тыс. военных.