Оппозиционер: Беларуси сейчас больше всего нужна солидарность

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BNS
понедельник, 27 марта 2017 г. 18:17
Подвергшимся репрессиям в связи с массовыми протестами жителям Беларуси сейчас больше всего нужна солидарность международного сообщества, утверждает лидер белорусской Объединённой гражданской партии Анатолий Лебедько.
Protestai Baltarusijoje
© AP / Scanpix

Между тем литовские парламентарии (консерваторы) заявляют, что Европейский союз должен возобновить применение санкций к Беларуси.

"Солидарность - это то, что должно быть. Должна быть послана чёткая весть властям Беларуси, что никаких перспектив на сотрудничество с этой властью, пока люди находятся в тюрьмах. Мы отправимся на Европейский конгресс народных партий, это основные партии в Европе, у которых имеются рычаги воздействия - от них во многом зависит, получит Лукашенко кредиты или нет", - отметил на пресс-конференции в Сейме Литвы в понедельник Лебедько.

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В Вильнюс он отправился сразу, как только вышел на свободу после того как был осужден на 15 суток за организацию в своей стране несанкционированного митинга.

Экс-министр иностранных дел, представитель фракции Союз Отечества-Христианские демократы Литвы Аудронис Ажубалис заявил, что он будет ставить вопрос о возобновлении применения санкций к Беларуси.

"Те санкции, которые сейчас отменены, позволяют этому режиму получать финансовые потоки из Всемирного банка, из Европейского банка реконструкции и развития. Мы предложим и будем призывать к возобновлению этих санкций к Белоруссии, ибо если Кремль в настоящее время не имеет достаточно средств для финансирования своего союзника, то почему мы должны это делать", - заявил Ажубалис.

BNS
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