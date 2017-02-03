Один кричит, другой молчит. Отношения Минска и Москвы переходят в острую фазу непонимания

По их мнению, в настоящее время идет торг и стороны увеличивают ставки накануне встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина. Кремль пока сохраняет молчание, в то время как белорусский президент не скрывает своих эмоций, заявляя в ходе своего "Большого разговора с президентом", что нефтегазовый спор с Россией в Беларуси расценивает как "издевательство".

Лукашенко ополчился на Россию

Несмотря на все свои публично выражаемые теплые чувства по отношению к России, А.Лукашенко демонстрирует разворот на Запад (утверждая в ходе пресс-конференции, что к этому его подтолкнул российский президент В.Путин), отменяет визы для ряда стран, игнорирует заседания органов Евразийского союза и ОДКБ.

В ходе сегодняшней пресс-конференции он напрямую обвинил Россию в несоблюдении договоров с Беларусью и заявил, что его страна может обойтись без российской нефти, поскольку независимость страны важнее.

"Существуют межгосударственные договоры и соглашения, и один какой-то министр, пусть даже сильный, фсбэшник и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях, издав свой приказ - 801, 802, 803. Я называю даже номера этих приказов", - заявил белорусский президент.

На все действия Минска до сих пор Кремль пока молчал, но без не бездействовал предпринимая ответные шаги. С 1 февраля российские власти приняли решение ввести пограничную зону на границе с Беларусью, что было своего рода ответом в контексте спора о поставках нефти и газа.

"Это (условия России по нефти и газу — DELFI) приведет к эскалации по многим направлениям. Что вроде бы так и получается, уже до границ дошли", - заявил белорусский президент.

В Кремле сегодня заявили, "что никакого пограничного режима не вводилось".

"Речь идет о введении пограничных зон, прилегающих к границе районов. Это связано с необходимостью регламентирования посещения приграничных районов гражданами третьих стран", - пояснили в пресс-службе.

Кроме того, там отметили, что приказ директора ФСБ РФ после тщательной проработки и согласования с Министерством юстиции России на предмет соответствия всем международным обязательствам и договорам был опубликован заведомо, пишет Newsru.com.

Также в пресс-службе напомнили, что 14 сентября 2014 года Лукашенко подписал указ N433, устанавливающий приграничные территории в пределах территориально-административных единиц, примыкающих к российско-белорусской границе. Российские власти отметили, что подписание этого указа было обусловлено интересами обеспечения пограничной и приграничной безопасности, а также организации надлежащего уровня взаимодействия по пресечению незаконной миграции, наркотрафика и контрабанды. И подчеркнули, что это абсолютно правильная аргументация и российские пограничники идут "абсолютно по такому же пути".

"Каким-то образом такие меры ассоциировать с нарушением Россией международных обязательств, каких-либо международных и иных межгосударственных договоров… мы считаем некорректным и неверным", - подытожили в пресс-службе.

Также в Кремле выразили недоумение в связи с предложением Лукашенко возбудить дело против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта.

"В Москве, безусловно, недоумевают в связи с решением президента Белоруссии открыть уголовное дело против руководителя Россельхознадзора Данкверта. Мы считаем, что российский Россельхознадзор выполняет свои функции, выполняет их блестяще, и мы действительно недоумеваем в связи с таким решением", - сказали в пресс-службе президента РФ.

Подробнее: http://www.newsru.com/russia/03feb2017/napadkicomments.html?nr

"Все страньше и страньше"

В последнее время в отношениях России и Беларуси наблюдается заметное напряжение. Не улаженный нефтегазовый спор, по существу которого стороны не могут договориться уже долгое время, влияет и на общую позицию Беларуси по отношению к своему соседу, и, как любит говорить Александр Лукашенко, ближайшему союзнику и братскому народу. Равно как и на действия самой России.

Vytis Jurkonis © DELFI (K. Čachovskio nuotr.)

"Все публичные высказывания и реакции, хочешь не хочешь, наводят на цитату из "Алисы в стране чудес": "Всё страньше и страньше! Всё чудесатее и чудесатее! Всё любопытственнее и любопытственнее! Всё страннее и страннее! Всё чудесится и чудесится!". Одни люди рассказывают сказки своим детям, а Лукашенко рассказывает всем подряд - и соседям и гражданам. Постоянно, между прочим", - говорит политолог, преподаватель Института международных отношений и политических наук Витис Юрконис.

По его словам, с учетом новейшей истории Беларуси и отношений между двумя соседями, картина выглядит очень просто — идет торговля, в ходе которой стороны повышают ставки.

"Учитывая современную историю Беларуси и отношения Минска с Москвой, все выглядит довольно просто - каждая сторона увеличивает ставки перед встречей Путина и Лукашенко в Москве, которая должна состояться на следующей неделе. Такого рода внутренние разборки и обстрелы фразами бывали практически перед каждой важной встречей или вымоганием Минском очередного кредита", - говорит эксперт.

Согласно В.Юрконису, нынешняя интенсивность обмена мнениями выглядит несколько иначе, а озабоченность Минска - более естественной, чем прежде.

"Может быть и можно согласиться с тем, что на этот раз интенсивность другая и что озабоченность Минска выглядит более натуральной, чем в предыдущие годы. Но и на это есть объяснение: у Кремля реально меньше денег, экономика Беларуси как была, так и остаётся в тупике, а официальный Минск понимает что гайки будут закручивать. Так что все идет по полной", - уверен политолог.

Кроме того, В.Юрконис обратил внимание на то, что белорусское руководство настораживает и общая агрессивность действий Кремля в регионе.

"Также (Минск - DELFI) наверняка настораживает и агрессивность Кремля во всем регионе. Он, конечно, побаивается. Проблема заключается в том, что когда ты из года в год кричишь о том, что Кремль поджимает, а другой рукой ведешь распродажу Беларуси или когда признаешь все официальные позиции России по Украине в ООН, то как минимум выглядишь несерьезно", - комментирует В.Юрконис.

Оценивая действия России по введению пограничной зоны на границе с Беларусью, он усматривает в этом лишь первый этап в подготовке к блокаде "синеокой" со стороны Кремля.

"Некоторые эксперты рассматривает пограничную зону как первый этап подготовки к блокаде, но если говорить серьезно, то это выглядит как попытка контролировать свободное перемещение людей между Беларусью и РФ. Особенно после того, как Беларусь ввела так называемый 5-дневный безвизовый режим", - уточняет он.

"Так что, вероятнее всего, это (нынешняя ситуация в отношениях - DELFI) - очередной раунд или этап переговоров, где цена выше, а ресурсов меньше, чем раньше", - заключает В.Юрконис.

Отношения переходят в острую фазу

Белорусский политический обозреватель Роман Яковлевский утверждает, что, судя по заявлениям белорусского лидера, то официальный Минск оценивает крайне негативно решение России о введении порограничной зоны..

"Судя по последним заявлениям, откровениям Лукашенко, с которыми он публично выступил сегодня в Минске, оценка таких действий России резко негативная. А упоминание некоего российского министра, который "одним махом" подписал аж целых три приказа на эту тему, уровень этого негатива приблизил к своему максимуму. Стоит только отметить, что упоминание о неназванном министре в недобром тоне прозвучали, надо так понимать, в адрес директора ФСБ РФ, сегодня одной из наиболее влиятельных фигур в кремлевском руководстве. Как известно, именно он издал приказы о введении пограничной зоны", - отмечает обозреватель.

Собеседник также обращает внимание на реакцию МИД Беларуси, который заявил следующее: "Вопреки всем существующим договоренностям, регулирующим охрану государственных границ двух стран и порядок их пересечения, российская сторона приняла решение об установлении пограничной зоны на границе с Беларусью без предварительного уведомления".

"Как отмечают в МИД, это не первый подобный случай. Россия фактически начала вводить ограничения на въезд граждан третьих стран через границу Беларуси и России", - подчеркивает Р.Яковлевский.

В тоже время в Государственном пограничном комитете Беларуси на "пограничную" инициативу Кремля отреагировали в более спокойном тоне.

"Однако не трудно заметить, что мидовское заявление подтвердило оценку Лукашенко на эту тему. Иного и быть не могло", - говорит эксперт.

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Комментируя общий фон российско-белорусских отношений, Р.Яковлеский отметил, что, несмотря на отсутствие реакции со стороны Кремля, становится очевидным, что будущее выяснение отношений между главами двух государств предсказать трудно.

"Все более очевидным становится то, что эти отношения переходят в более острую фазу непонимания. И самое тревожное, что мало кто может ясно сказать, в какой еще форме дальше будут выясняться отношения между руководителями РБ и РФ. Ведь они определяют, решают все и вся в своих государствах", - считает Р.Яковлевский.

Что касается дальнейшего развития событий, то собеседник DELFI уверен, что главная опасность для всех соседей России заключается в непредсказуемости поведения Владимира Путина.

"Общеизвестно, что главную опасность их соседи видят в непредсказуемости поведения Путина. Это в полной мере может касаться и отношений двух частей Союзного государства России и Беларуси, так и оставшегося виртуальным. Некоторые провластные и другие мозговеды в Минске не исключают вероятности, что в развитии нынешних событий может резко возрасти и белорусский субъективный фактор в лице единовластного правителя. Причем уже в не столь далекой перспективе. В определенной степени, нынешние откровения Лукашенко могут служить подтверждениями таким прогнозам", - указывает обозреватель.

Оценивая сегодняшние высказывания белорусского президента, Р.Яковлевский подчеркивает, что "он ясно дал понять что никакого Союзного государства нет".

"И совсем неясно, каким и в чем будет заключаться выход из сложившейся ситуации. Важно еще и то, что Лукашенко открыто сказал о том, что учения "Запад-217" в Беларуси будут. И всех желающих наблюдателей пригласят. Кремль пока молчит, а Лукашенко между тем заверил сомневающихся, что "Запад-2017 " не угроза суверенитету Беларуси", - заключил он.

Напомним, что проведение российско-белорусских военных учений "Запад-2017) запланировано в Беларуси на сентябрь этого года.