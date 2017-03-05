Обучать парламентариев языкам возможно придется переводчикам Сейма

После того, как правление Сейма приняло решение о том, что парламентарии не могут оплачивать языковые курсы из средств выделенных на парламентскую деятельность, обучать членов парламента возможно поручат работающим в Сейме переводчикам.

"Есть такая возможность, кто пожелает, сможет по этому вопросу обратиться в канцелярию и работающие в канцелярии Сейма переводчики смогут провести определенное обучение по английскому, немецкому, французскому языкам. Правление полагает, если у переводчиков Сейма будет на это время, то они смогут это делать", - сказала в пятницу после заседания правления Сейма вице-спикер парламента Рима Башкене.

Вице-спикер сказала, что не может ответить, должны ли депутаты будут заплатить за такие курсы, утверждая, что пока что решения нет, а канцелярии Сейма лишь поручено выяснить возможное количество желающих улучшить языковые навыки.

"Нет никакого решения, просто канцелярии поручено выяснить (будут ли желающие). Пока нет решения я не могу утверждать, что будет так или иначе, просто (выясняется), будет ли потребность и захотят ли члены Сейма на условиях, которые предложит канцелярия (изучать языки)", - говорила Р.Башкене, отвечая на вопрос, будут ли члены Сейма платить за такие курсы.

В то же время член правления Сейма Миндаунас Бастис подтвердил BNS, что курсы будут бесплатными, переводчики за них также не будут получать дополнительного заработка, поскольку обучали бы членов Сейма в свое рабочее время.

Когда ему напомнили о решении правления, что на языковые курсы нельзя использовать средства на парламентскую деятельность, вице-спикер Сейма сказал: "Такое решение было принято, поскольку это не предусмотрено в Статуте. Это не связано с расходами на парламентскую деятельность".

Канцлер Сейма Дайва Раудонене сказала BNS, что в ходе заседания правительства была лишь представлена информация о том, будет ли у переводчиков время для обучения членов Сейма языкам и "пока что ничто не обсуждают, лишь предоставляют информацию, что есть возможность, если будет нужно".

Член Сейма, консерватор Стасис Шедбарас ранее предлагал правлению Сейма разрешить изучать иностранные языки на средства на парламентскую деятельность, однако ответ тогда был отрицательным.

Члены Сейма могли изучать языки на средства на парламентскую деятельность до конца 2009 года, когда эта возможность была аннулирована и составлен конкретный список, на что эти средства можно использовать. На языковые курсы также использовались и средства помощи ЕС.