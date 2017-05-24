Навицкас: никто не собирался ремонтировать вертолеты в России

Бывший командующий ВВС Литвы, полковник Аудронюс Навицкас утверждает, что "никто и никогда" не собирался отправлять на ремонт в Россию российские вертолеты "МИ-8", используемые для поиска и спасения людей.

Офицер запаса в Вильнюсском окружном административном суде судится с министерством обороны и армией в связи с отстранением его от должности.

Прежнее руководство министерства обороны утверждало, что А. Навицкас не выполнил принятое в феврале прошлого года решение Службы оборонных ресурсов не ремонтировать принадлежащие ВВС самолеты в России.

Направление предназначенных для поиска и спасения вертолетов на ремонт в Россию было остановлено на последнем этапе, оно прошло фильтры нескольких сотрудников системы обороны.

По мнению МИД Литвы, решение о ремонте вертолетов в России пошло бы вразрез с решениями Евросоюза (ЕС) о санкциях в отношении Москвы и положениями о внешней политике Литвы.

"Большинство деталей произведены в России, и они каким-то путем должны прибыть. "Ми-8" предназначены для поиска и спасения. Договора подписаны мною, они не изменились, а вертолеты ремонтируют согласно подписанным мною договорам", - сказал А. Навицкас.

Он отметил, что ремонт вертолетов был лишь поводом для отстранения его от должности.

Решение по делу будет оглашено 12 июня.