Власти литовского города Науйойи Акмяне намерены украинскому Мариуполю подарить две машины "скорой помощи" и медицинское оборудование.
© AFP / Scanpix

"Мы, руководители самоуправления, в мае побывали в Мариуполе, где подписали договор о намерениях по сотрудничеству и обговорили там, посещая больных, какая им больше всего нужна помощь. Две машины "скорой помощи" и медицинское оборудование мы им подарим", - сказал BNS заместитель мэра Акмянского района Аполинарас Ничюс.

Мариуполю будут переданы два автомобиля вып. 2003 и 2004 гг. бнз оборудования, а также пять анализаторов, микроскопы, 15 функциональных коек и телевизор.

По словам Ничюса, хотя формально эти вещи списаны как ненужные, все они качественные и пригодны к использованию.

Расположенный в Восточной Украине Мариуполь не раз страдал от боестолкновений между сепаратистами и военными Украины, десятки людей погибли или были ранены.

BNS
It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Политика

Науйойи Акмяне дарит украинцам две "неотложки" и медоборудование (1)

Власти литовского города Науйойи Акмяне намерены...

Посол Литвы в Беларуси: Клайпедский порт - это как "Мерседес" (55)

Белорусский бизнес не откажется использовать...

Andrius Tapinas ir Dalia Grybauskaitė Andrius Tapinas ir Dalia Grybauskaitė Andrius Tapinas ir Dalia Grybauskaitė Andrius Tapinas ir Dalia Grybauskaitė

Участников "Пикника свободы" посетила и президент Литвы (57)

На острове Немана в Каунасе, недалеко от арены...

Глава МО: Беларусь в вопросе учений "Запад" более открыта чем Россия (39)

Беларусь в вопросе учений "Запад 2017" более открыта чем...

Президенты Литвы и Германии посетили немецких военных в Рукле (5)

Президенты Литвы и Германии в пятницу посетили в...

TOP новостей

Самые влиятельные в Литве: государственные служащие и чиновники (28)

Эксклюзивный проект DELFI "Самые влиятельные в Литве 2017"...

Предупреждение инспекторов: сканирование объявлений об аренде только начинается (8)

Несколько месяцев назад появилась информация о том, что...

Погода: резкого похолодания не ожидается

Конец лета уже на носу и нас ожидает довольно неплохая...

Новый передатчик: "Свобода" будет вещать на Россию и Беларусь из Литвы (54)

В Литве на следующей неделе начнёт функционировать...

Посол Литвы в Беларуси: Клайпедский порт - это как "Мерседес" (55)

Белорусский бизнес не откажется использовать...