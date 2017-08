"Мы, руководители самоуправления, в мае побывали в Мариуполе, где подписали договор о намерениях по сотрудничеству и обговорили там, посещая больных, какая им больше всего нужна помощь. Две машины "скорой помощи" и медицинское оборудование мы им подарим", - сказал BNS заместитель мэра Акмянского района Аполинарас Ничюс. Мариуполю будут переданы два автомобиля вып. 2003 и 2004 гг. бнз оборудования, а также пять анализаторов, микроскопы, 15 функциональных коек и телевизор. По словам Ничюса, хотя формально эти вещи списаны как ненужные, все они качественные и пригодны к использованию. Расположенный в Восточной Украине Мариуполь не раз страдал от боестолкновений между сепаратистами и военными Украины, десятки людей погибли или были ранены.

