НАТО направит двух экспертов на крупномасштабные военные учения России и Беларуси "Запад-2017". Об этом в четверг, 24 августа, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью агентству AP.
Zapad 2013
© Reuters / Scanpix

По его словам, приглашение альянсу прислал Минск - оно предусматривает, что представители НАТО могут наблюдать за учениями в специально отведенные пять дней для посетителей. Россия пригласила альянс только на один такой день, и в НАТО пока изучают это предложение.

Посещение маневров в специально отведенные для гостей дни не имеет ничего общего с настоящим мониторингом, отметил Столтенберг. Он призвал дать НАТО доступ к более полному наблюдению за учениями.

За учениями по приглашению Минска также будут наблюдать два представителя Украины, сообщил генштаб вооруженных сил страны 23 августа на своей странице в соцсети Facebook. Приглашения также получили Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Швеция и Эстония, говорится в сообщении.

Учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября, в них примут участие около 13 тысяч военных и до 680 единиц боевой техники. Маневры отличаются внушительностью масштабов - от Кольского направления в арктической зоне до территории Беларуси, сообщил министр обороны страны Андрей Равков.

Deutsche Welle
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