На закрытом совещании правительства обсуждалась налоговая реформа

Вопрос с ограниченным доступом рассматривался за закрытыми дверьми, поэтому никакой официальной информации ни министры, ни пресс-служба правительства не предоставляют. Общественности налоговую реформу планируется представить 2 июня.

Премьер-министр Саулюс Сквернялис недавно отмечал, что правительство поставило цель к 1 июня представить налоговую реформу, однако более подробно этот вопрос не комментировал. Свои предложения пока не комментирует и Минфин.

Министерство обещало пересмотреть все налоговые льготы, включая и налог на добавленную стоимость, применить комплексные меры по сокращению налогов для тех, кто зарабатывает мало, освободить начинающий бизнес от налогов на год. Утверждалось, что пока не будет пересмотрена нынешняя налоговая система, никаких дискуссий по новым налогам не будет.

Напомним, что в этом году также намечен пересмотр акцизных тарифов и их объема, оценка их влияния на госфинансы, экономику страны и сборы. Кроме того, планировалось расширить сеть договоров об избежании двойного налогообложения, пересмотреть налогообложение гонораров.