На следующей неделе президент Литвы выступит с годовым обращением

"Президент 8 июня выступит с восьмым годовым обращением, в котором, как обязывает Конституция Литовской Республики, представит обозрение ситуации в Литве, во внутренней и внешней политике", - сказала BNS в понедельник пресс-секретарь президента Дайва Ульбинайте.

В прошлом году Д.Грибаускайте сделала годовой доклад 9 июня.

Д.Грибаускайте была избрана президентом в мае 2009 года, а в 2014 году была переизбрана на второй срок полномочий.