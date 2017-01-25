На пост председателя ЛСДП будет претендовать Бальчитис

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BNS
среда, 25 января 2017 г. 19:05
На пост председателя Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) будет претендовать европарламентарий Зигмантас Бальчитис, его коллега по Европарламенту (ЕП) Вилия Блинкявичюте говорит, что, скорее всего, откажется выдвигаться на эту должность, потому что после получения важного поста председателя комитета ЕП сомневается в возможности совмещать его и высокий пост в партии.
Zigmantas Balčytis
© DELFI (K.Čachovskio nuotr.)

"Я принял решение участвовать (в выборах председателя партии). Какие перемены - прежде всего мы должны вернуться к основополагающим моментам, к идеологии, какая она есть", - сказал З. Бальчитис.

"Если я буду избран председателем партии, то сразу же оставлю свой пост в ЕП, иначе невозможно", - добавил он.

В. Блинкявичюте, которая в среду была утверждена председателем Комитета ЕП по правам женщин и равенству полов, сказала, что скорее всего не сможет совмещать ответственные должности в ЕП и в партии.

"Мне нужно уложить все мысли, обдумать и принять решение, потому что я являюсь председателем комитета всего лишь несколько часов. Окончательного ответа еще не требуйте, но высока вероятность, что нет", - сказала BNS В. Блинкявичюте.

Нынешний председатель ЛСДП Альгирдас Буткявичюс на прошлой неделе информировал, что не станет больше претендовать на пост лидера партии. О своем решении участвовать в выборах председателя партии сообщили вице-мэр Вильнюса Гинтаутас Палуцкас, бывший мэр Йонавы, нынешний министр экономики Миндаугас Синкявичюс.

Прямые выборы председателя в ЛСДП будут проводиться впервые, до этого председатели избирались на съездах. Предварительно голосование членов партии намечается провести в апреле, а результаты будут утверждены в начале мая.

BNS
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