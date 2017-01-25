На пост председателя ЛСДП будет претендовать Бальчитис

"Я принял решение участвовать (в выборах председателя партии). Какие перемены - прежде всего мы должны вернуться к основополагающим моментам, к идеологии, какая она есть", - сказал З. Бальчитис.
"Если я буду избран председателем партии, то сразу же оставлю свой пост в ЕП, иначе невозможно", - добавил он.
В. Блинкявичюте, которая в среду была утверждена председателем Комитета ЕП по правам женщин и равенству полов, сказала, что скорее всего не сможет совмещать ответственные должности в ЕП и в партии.
"Мне нужно уложить все мысли, обдумать и принять решение, потому что я являюсь председателем комитета всего лишь несколько часов. Окончательного ответа еще не требуйте, но высока вероятность, что нет", - сказала BNS В. Блинкявичюте.
Нынешний председатель ЛСДП Альгирдас Буткявичюс на прошлой неделе информировал, что не станет больше претендовать на пост лидера партии. О своем решении участвовать в выборах председателя партии сообщили вице-мэр Вильнюса Гинтаутас Палуцкас, бывший мэр Йонавы, нынешний министр экономики Миндаугас Синкявичюс.
Прямые выборы председателя в ЛСДП будут проводиться впервые, до этого председатели избирались на съездах. Предварительно голосование членов партии намечается провести в апреле, а результаты будут утверждены в начале мая.