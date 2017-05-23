На пост председателя ГИК Литвы будет предложена Матйошайтите

Староста фракции оппозиционной партии Союз Отечества-литовские христианские демократы Габриэлюс Ландсбергис подтвердил BNS, что для руководства ГИК правящие "аграрии" согласуют кандидатуру Л. Матйошайтите.

Нынешний председатель ГИК Зенонас Вайгаускас возглавляет комиссию уже более 20 лет - с 1994 года. После последних парламентских выборов было много критики по поводу организации выборов и З. Вайгаускас, которого призвали уйти в отставку с поста главы ГИК, подтвердил, что с окончанием срока полномочий не будет стремиться занять эту должность.