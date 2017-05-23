На пост председателя ГИК Литвы будет предложена Матийошайтите

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BNS
вторник, 23 мая 2017 г. 19:50
На пост председателя Главной избирательной комиссии (ГИК) Литвы будет предложена нынешний заместитель главы комиссии Лаура Матийошайтите.
VRK
© DELFI / Domantas Pipas

Староста фракции оппозиционной партии Союз Отечества-литовские христианские демократы Габриэлюс Ландсбергис подтвердил BNS, что для руководства ГИК правящие "аграрии" согласуют кандидатуру Л. Матийошайтите.

Нынешний председатель ГИК Зенонас Вайгаускас возглавляет комиссию уже более 20 лет - с 1994 года. После последних парламентских выборов было много критики по поводу организации выборов и З. Вайгаускас, которого призвали уйти в отставку с поста главы ГИК, подтвердил, что с окончанием срока полномочий не будет стремиться занять эту должность.

BNS
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