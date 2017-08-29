Как жить рядом в Россией? Таким вопросом задались участники дискуссии в рамках "Пикника свободы", который проходил на минувших выходных в Каунасе.

Министр: Украина воюет и за свободу Литвы

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис в своем выступлении начал с ситуации на Украине и отметил, что в то время как страна отмечает День независимости, там продолжают гибнуть люди.

"Украина в первую очередь воюет за себя, но и за нас, за нашу свободу тоже. И мы должны это оценить и поблагодарить ее. Мы ее поддерживаем, будем поддерживать и дальше всеми возможными средствами", - говорил он.

По его словам, радует, что не только Литва видит происходящее в Украине, но есть общее "понимание опасности нашего соседа", т.е. России.

"И НАТО, и ЕС полностью признают, что Россия становится конвенциональной угрозой и необходимы адекватные ответы. И, несмотря на чувствительную ситуацию в сфере безопасности вокруг нас, можно сказать, что у Литвы никогда не было столько союзников и гарантий, как сейчас", - отметил министр. При этом он отметил, что нахождение войск союзников в Литве является важным фактором сдерживания для России.

По его словам, у Литвы есть идеи и планы на случай, если восточный сосед попытается "посягнуть и на нас".

Возможны ли компромиссы с Россией? Отвечая на этот вопрос, Р.Кароблис подчеркнул, что Литва будет приветствовать все возможности улучшения ситуации к лучшему.

"Да, мы будем приветствовать все усилия, которые могли бы помочь как нам, так и нашим соседям, которых сейчас атакуют. Но вопрос в цене. Не может быть никаких переговоров, компромиссов за чей-либо счет. Это, во-первых. Во-вторых, если вести речь о нас, то говорят, что Литва уделяет слишком мало внимания переговорам, пониманию России, но мы страны разных категорий — размера и военной мощи. И как показывает практика наших соседей и других стран, Россия хватается за любой предлог, даже при переговорах, получить выгоду для себя, показать, что что-то происходит, когда ничего не происходит", - уверен министр.

Важна поддержка общества и укрепление армии

Говоря о готовности Литвы и литовского общества к сопротивлению, Р.Кароблис отметил, что в стране наблюдается "волна патриотизма, понимание, что свобода — это не данность и что ее нужно защищать".

"Есть воссозданный институт призыва, который действует три года, все происходит на добровольной основе, расширяется движение стрелков, готовность общества защищать свою свободу", - подчеркнул министр.

Другой вопрос, по его словам, заключается в том, готово ли защищаться государство? "Было бы решение в случае конфликта защищаться, ответ — да. Мы не можем повторять ошибок 1939-1940 годов. Это тоже важно, и это второй фактор, который должен сдержать противника", - подчеркнул Р.Кароблис.

Третий аспект для Литвы, по его мнению, заключается в укреплении своих вооруженных сил.

"У нас есть очень много мотивированных солдат, но мы должны и далее создавать армию XXI-го века, современную, с адекватным вооружением. Мы должны инвестировать и работать дальше", - сказал он, напомнив о решении Литвы выделять 2% ВВП на нужды обороны.

Среди других угроз, которые исходят от восточного соседа, он назвал информационную и кибернетическую угрозы, "с помощью которых наш противник пытается оказать на нас воздействие".

"Мы тоже предпринимаем действия. У нас есть прекрасные эксперты, в кибернетической и информационной сферах, но, имея такого соседа, без готовности и понимания обществом свободы нам будет трудно говорить о нас и нашей государственности", - говорил министр и заключил, что нужно придерживаться позиции, что "государство — это я".

На вопрос, не является ли 2% ВВП на оборону в такой ситуации слишком малой цифрой, министр ответил, что это не должно быть пределом. При этом он вновь напомнил о большой мотивации как в самой армии, так и в обществе. Глава оборонного ведомства также подчеркнул, что в военной сфере некоторое время не было инвестиций, поэтому Литве нужно многое наверстать, что будет зависеть от согласия политиков и поддержки общества.

Жить без России

В дискуссии принял участие и профессор Витаутас Ландсбергис. Он обратил внимание на ее название "Как жить рядом с Россией" и напомнил, что, еще будучи в Европарламенте, пытался поднять вопрос, что Европе необходимо научиться жить без России.

"Поскольку, если кто-то может жить без России, есть повод задуматься и самой России. Нужно, чтобы потихоньку в наше сознание приходила мысль о возможности жить без России. И тогда у России возникнет вопрос, а может ли она жить без остального мира", - заключил он.

Юкнявичене: все это уже было в истории

Оппонировать министру в дискуссии по задумке организаторов должна была член комитета Сейма по национальной безопасности и обороне и бывший министр обороны Литвы Раса Юкнявичене, но на этот позиции спикеров были близки.

Политик отметила, что Литва всегда жила рядом с Россией, и это всегда было непростое соседство.

"И сейчас не только консерваторы, но и эксперты, в мире говорят об угрозе", - утверждала она.

"Людям, наверное, трудно психологически понять, но те, кто изучал историю, знают, что ничего нового здесь нет", - предложила обратиться к прошлому политик, ведь несколько сотен лет назад шла дискуссия о том, как жить с Россией — по-хорошему или без нее. По ее словам, и в давние времена Москвой велась гибридная война, а причиной объявления войн становилось и "притеснение православных".

"Если вспомнить 1795 год, когда мы потеряли государство, сколько было предательств, как выглядело это желание жить с Россией! Как шла известная дискуссия 15 июня 1940 года? Можно рассказывать и рассказывать! Поэтому сегодняшние дискуссии, как нужно жить, насколько нужно дружить, не новы", - констатировала консерватор и добавила, чтобы понять, почему страны Балтии являются самым уязвимым местом в НАТО, достаточно взглянуть на карту.

"300 километров между Балтийским морем и, согласно военной терминологии, территорией противника. Здесь даже дивизии нельзя расположить, нет стратегической глубины, многого нет. Но поскольку мы — НАТО, и нам удалось там оказаться, конечно, сегодня мы защищены", - утверждала Р.Юкнявичене, хотя ситуация, по ее словам, сложная.

"Основная наша цель, этого нашего поколения, как я себе это формулирую, при том, что мы столетия живем с этой агрессивной Россией, прервать цепь неудач. Чтобы, несмотря на агрессивность кремлевской власти, мы сохранили это государство. Я не вижу больших целей в своей жизни", - призналась политик. Из этого вытекают и все другие стоящие перед Литвой задачи, полагает представитель оппозиции.

Стратегия сдерживания

Когда живешь рядом с Россией, надо ее сдерживать, убеждена Р. Юкнявичене, поэтому важно иметь соответствующую стратегию, которую можно противопоставить Кремлю.

"Потому что у путинского Кремля есть своя стратегия, он ее реализует уже примерно десять лет. Речь Путина в Мюнхене в 2007 году была для многих странной, но никто не углубился и, прочитав ее через десять лет заново, увидели: Путин тогда публично сказал, что и как он будет делать. И он это делает", - напомнила она.

По словам Р.Юкнявичене, власти нынешней России стремятся посеять хаос в государствах Запада, США, что сказывается и на вопросах, которые обсуждаются в данной дискуссии. Кроме того, Россия выстроила "баррикады" по всему периметру НАТО. В третьих, отметила участник дискусиии, западная демократия заняла оборонительную, выжидательную позицию.

"И основной вопрос сейчас в дискуссиях на Западе — что теперь сделает Путин, а не вопрос о том, чтобы мы заняли какую-то активную позицию, чтобы его остановить", - говорила Р.Юкнявичене.

В то же время она отметила, что ситуация в сфере безопасности сегодня не столь плачевна, т.к. в странах Балтии дислоцированы подразделений НАТО, санкциями в отношении России и т.д., чем это было раньше.

Продолжая тему необходимости стратегии сдерживания России, Р.Юкнявичне подчеркнула, что политика "перезагрузки" и "вовлечения" России себя не оправдали: "Не было никакого эффекта, одно это говорит о том, что нужна серьезная позиция сдерживания".

Политик также заявила, что Кремль понимает силу и идет туда, куда ему позволяют. "В Украине и Крыму ему позволяли, поскольку там было пустое пространство безопасности. Когда украинцы его остановили на востоке Украины, он и остановился", - напомнила она.

По ее словам, она часто слышит слова "не провоцируйте Россию"», "нельзя говорить о членстве Грузии в НАТО", "нельзя вести речь о помощи Украине оружием".

"Но ведь все наоборот, Россию провоцируют тогда, когда есть пустое пространство", - уверена Р.Юкнявичене.

Главным тезисом своего доклада она назвала следующее: "Основной осью сдерживания России должна стать Украина, помощь Украине. Если мы поможем Украине, если она с нашей помощью сможет встать на ноги, то и мы будем в более безопасном пространстве".

"У этой стратегии Запада по сдерживанию России особая роль у США. Без США никто не сможет ее реализовать", - резюмировала политик.