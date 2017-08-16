На фоне развала коалиции – необъявленная встреча Ландсбергиса и Пранцкетиса

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ru.DELFI.lt
среда, 16 августа 2017 г. 17:02
16 августа утром к спикеру парламента Литвы Викторасу Пранцкетису на встречу прибыл почетным председатель Союза отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) Витаутас Ландсбергис.
Vytautas Landsbergis, Viktoras Pranckietis
© DELFI / Karolina Pansevič

Эта встреча прошла на фоне усиления напряжения между партнерами по правящей коалиции - "крестьянами" и социал-демократами. Соцдемы проводят внутренний опрос своих отделений, чтобы принять решение относительно дальнейшего пребывания в коалиции.

Возможными новыми партнерами Литовского союза крестьян и зеленых неоднократно называли консерваторов (консерваторы поддержали реформу лесничеств, а соцдемы заявили, что не поддержат эту реформу правительства).

Как представители Пранцкетиса, так и Ландсбергис отрицали, что встреча (как упоминают, она не была первой за последнее время) была посвящена обсуждению сложившейся ситуации и вопросу более тесного сотрудничества между партиями.

Глава секретариата спикера парламента Гинтаре Жукайте сказала DELFI, что Пранцкетис "точно не говорил с Ландсбергисом о тесном сотрудничестве между СО-ХДЛ и ЛСКЗ".

"Встреча состоялась по инициативе профессора Ландсбергиса. Они встретились во вторник в Пивашюнай, Ландсбергис попросил спикера уделить ему 5 минут. На встрече он предложил назначить нескольким лицам государственные награды. Это заслуженные перед Литвой люди, по случаю определенных дат были представлены фамилии и попросили представить людей к наградам. Ситуация такова: 5 минут о назначении государственных наград", – сказала Жукайте.

Профессор не захотел комментировать эту встречу. "Не стоит, это пузыри раздувают. Кое о чем хотел ему напомнить, это технический вопрос, и все", – сказал он DELFI.

На вопрос о то, могла ли идти на встрече речь о более тесном сотрудничестве между "крестьянами" и консерваторами, он пошутил, сказав, что ему известно - летом у журналистов мало работы. "Ну на этот раз вы тычете пальцем в небо", – сказал он.

В прошлом году, когда к власти пришли "крестьяне" профессор Ландсбергис оценил их очень критически: "Методика эшелонов может навести на размышления, что и новые послепрунскенники-"крестьяне" – еще один проект вечных левых".

После выборов переговоры о коалиции между "крестьянами" и консерваторами не состоялись, однако консерваторы не раз поддержали конструктивные предложения "крестьян". Разговоры о возможном сотрудничестве между "крестьянами" и консерваторами укрепили встречи Саулюса Сквернялиса с Габриэлюсом Ландсбергисом, о которых политики не распространялись.

Габриэлюс ландсбергис сейчас находится в отпуске за пределами Литвы. Он сказал журналистам, что ничего о встрече Пранцкетиса и профессора Ландсбергиса ему не известно.

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