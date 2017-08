МВД отказывается от планов слияния СРФП с другими ведомствами

"Мы решили отказаться от реформирования Службы по расследованию финансовых преступлений", - сказал журналистам при посещении СРФП министр внутренних дел Эймутис Мисюнас. Ранее в правительстве обсуждалось объединение СРФП с Криминальной таможенной службой и Государственной налоговой инспекцией. В сообщении МВД подчёркивается, что решено усилить СРФП как независимое ведомство. "У нас имеется не утративший актуальности пример, когда сотрудники ФСРП производили обыски в Государственной налоговой инспекции. Этот случай доказал, что выгодно иметь несколько контрольных органов, которые по-своему присматривают друг за другом", - утверждает министр. Министерство обещает в ближайшем времени представить на обсуждение правительства кандидатуру будущего постоянного начальника ФСРП. Как известно, данное ведомство постоянного директора не имеет с той поры, когда истекли полномочия Кястутиса Юцявичюса, а ФСРП руководит замдиректора Шарунас Рамейкис. Служба по расследованию финансовых преступлений была создана в 2002 г. путём реорганизации Департамента налоговой полиции. В настоящее время ФСРП утверждает, что больше всего внимания уделяет преступлениям, связанным с отмыванием денег, с хищением налога на добавленную стоимость, с незаконным получением и использованием финансовых средств из фондов ЕС и различных иностранных государств.

