Миссия литовских инструкторов на Украине получила международный статус

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BNS
вторник, 27 июня 2017 г. 15:19
Сейм Литвы во вторник присвоил миссии военных инструкторов Литвы на Украине статус международной операции.
© KAM

Представители Министерства обороны утверждают, что предоставление такого статуса позволит повысить зарплаты служащих на Украине инструкторов примерно на 10% и упростит сотрудничество с другими инструкторами международных операций из США и Канады.

По утверждению минобороны, данное решение Сейма не создаёт предпосылок для прямого участия литовских военных в боевых действиях в зонах антитеррористической операции на Украине.

"За" проголосовали 103 депутата, возражавших и воздержавшихся не было. Решение вступает в силу с июля.

Литва направляет на Украину инструкторов с 2015 г. Сейчас там служат более 30 военных инструкторов, а решение Сейма позволяет направить в эту страну до 60 военнослужащих и гражданских служащих.

Конфликт между Украиной и пророссийскими сепаратистами продолжается с весны 2014-го года. Он начался примерно через месяц после аннексии Россией полуострова Крым.

BNS
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