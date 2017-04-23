Минобороны Беларуси o литовском самолете: в случае повторения такой ситуации будем вынуждены применить силу

«Следует учитывать, что нарушение произошло вблизи нашей строящейся атомной станции. Нарушитель был идентифицирован как гражданское воздушное судно. Мы в соответствии с нормами международного права и законодательством Республики Беларусь силовых мер по данному самолету не принимали. При этом, несмотря на добрососедские отношения с Литовской республикой, хотелось бы, чтобы Литва понимала важность выполнения соглашений, соблюдала международное законодательство, не допускала таких нарушений со своей стороны. Военно-воздушные силы и войска ПВО, если такие случаи будут повторяться, вынуждены будут применить и силовые меры воздействия», - заявил О.Двигалев в эфре телекомпании «Воен-ТВ».

«Хочется верить, что это была непреднамеренная ошибка пилота, а не специально спланированная акция, и надеюсь, что литовская сторона это подтвердит», - добавил командующий ВВС и войсками ПВО.

Белорусские военные подчеркивают, что не было никаких обстоятельств, которые могли бы оправдать нарушение госграницы литовским самолетом.

«Республика Беларусь строго придерживается норм международного воздушного права и вправе рассчитывать на соблюдение принципа суверенитета в отношении своего воздушного пространства со стороны стран-соседей. Мы с пониманием относимся к ситуациям, возникающим под влиянием факторов непреодолимой силы или в аварийных ситуациях. Однако в данном случае мы не видим обстоятельств, оправдывающих воздушное нарушение государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве», - заявил начальник управления вооруженных сил по использованию воздушного пространства Герман Александров.

Белорусская сторона утверждает, что нарушение государственной границы со стороны Литовской Республики было зафиксировано 19 апреля в 13 часов 40 минут. По данным Минобороны Беларуси, военными был обнаружен легкомоторный самолет, который направлялся в сторону белорусской границы. Литовская сторона была проинформирована о возможном нарушении воздушным судном границы, однако самолет продолжил полет и вошел в воздушное пространство Беларуси. Воздушное судно углубилось на территорию Беларуси на расстояние до 8 км и в 13 часов 43 минуты, совершив разворот, вышло за пределы воздушного пространства республики. Все время нахождения в воздушном пространстве Беларуси самолет контролировался средствами противовоздушной обороны, подчеркнули в Минобороны.

22 апреля в МИД Беларуси был вызван посол Литвы Андрюс Пулокас. Ему была вручена нота, в которой белорусская сторона заявила протест в связи с зафиксированным фактом нарушения государственной границы Республики Беларусь литовским воздушным судном. Как подчеркивалось в ноте МИД, Минск ожидает разъяснений по поводу инцидента.