Министры стран Балтии обсудят с Тиллерсоном вопросы безопасности

Пресс-атташе главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса Раса Якилайтене агентству BNS сказала, что министры обсудят проблемы борьбы с терроризмом и возникающие перед миром угрозы, усиление трансатлантического сотрудничества и с НАТО, а также актуальные вопросы энергетической безопасности.

Она также отметила, что речь пойдёт и об обязательствах Балтийских стран по укреплению своих национальных оборонительных сил.

Вопрос финансирования обороны особенно важен для администрации президента Дональда Трампа.

Л.Линкявичюс был в Америке с визитом и в конце февраля. Тогда он встречался с сотрудниками новой администрации более низшего ранга, а по окончании визита заявил, что Литва добивается постоянного присутствия американских военнослужащих в стране и гарантий воздушной обороны.