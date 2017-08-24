Министры обороны стран Балтии встретились в Киеве с Порошенко

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УНИАН
четверг, 24 августа 2017 г. 11:58
Министр обороны Литвы Раймунас Кароблис, который прибыл в Киев в том числе и на парад, посвященный празднованию Дня независимости Украины, вместе со своими коллегами из Латвии, Эстонии и Черногории встретился с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает УНИАН.
© AP / Scanpix

Президент Петр Порошенко провел встречу с министром обороны Литвы Раймундасом Кароблисом, министром обороны Латвии Раймондсом Бергманисом, министром обороны Эстонии Юри Луйком и министром обороны Черногории Предрагом Бошковичем.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, Порошенко выразил благодарность руководителям оборонных ведомств за решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Участие парадных расчетов и знаменных групп ваших стран плечом к плечу с украинскими подразделениями в военном параде по случаю Дня Независимости - это важная демонстрация нашего единства и солидарности перед лицом общих вызовов», - подчеркнул президент Украины.

Он обсудил с руководителями оборонных ведомств ситуацию на Донбассе и состояние имплементации блока Минских договоренностей.

Также глава Украины поблагодарил Литву, Латвию, Эстонию и Черногорию за твердую позицию в вопросе непризнания аннексии Россией Автономной республики Крым и города Севастополь.

Кроме того, Порошенко отметил финансовую, техническую и гуманитарную помощь, которая предоставляется правительствами этих стран как на двусторонней основе, так и в рамках соответствующих трастовых фондов НАТО.

В ходе встречи, отдельно были отмечены программы лечения и реабилитации раненых в АТО украинских воинов. Также глава государства поздравил Черногорию с недавним получением полноправного членства в НАТО.

«Мы считаем украинцев героями, которые защищают европейские ценности. Поэтому будем всесторонне помогать и поддерживать Украину в этой борьбе», - заявил во время встречи министр обороны Эстонии.

Собеседники также обсудили широкий круг вопросов развития отношений в военно-технической сфере и укрепления оборонного потенциала Украины в условиях противодействия российских агрессии.

УНИАН
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