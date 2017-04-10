Министры обороны Литвы и Нидерландов обсудили случаи дезинформации против военных НАТО

Прибывшие в Вильнюсе министр обороны Нидерландов Жанин Хеннис-Плассхарт и главнокомандующий Вооруженными силами (ВС) Нидерландов Томас Миддендорп на встрече с министром обороны Литвы Раймундасом Кароблисом и главкомом ВС Литвы Йонасом Витаутасом Жукасом немалую часть времени уделили обсуждению вопроса о дезинформации.

Министр обороны Р.Кароблис рассказал министру оборону и главкому ВС Нидерландов о случаях фейковых новостей, которые были направлены против дислоцированного в Литве батальона НАТО, сообщило Минобороны.

По словам министра, Россия активно продолжает свою пропаганду в Литве, однако устойчивость общества к информационным атакам растет, кроме того, к деконструкции этих атак подключаются и СМИ.

"Очевидно, что информационных атак невозможно избежать и они будут в дальнейшем. Однако мы должны быть готовы их отразить", - сказал Р. Кароблис.

В Литве были предприняты попытки распространить ложную информацию о якобы изнасилованной германскими военными девушке, о том, что командир дислоцированного в Литве германского батальона - российский шпион.

Министр и главком ВС Нидерландов прибыли в Литву посетить нидерландских военнослужащих, которые с весны этого годы служат в составе размещенной в Рукле боевой группе передовых сил НАТО.