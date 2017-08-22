Министры обороны и ВД Литвы обсудили межинституционное сотрудничество во время учений "Запад"

У официальных представителей Литвы самую большую обеспокоенность вызывают масштаб предстоящих учений и их сценарий.

В организованном Объединенным штабом Вооруженных сил (ВС) совещании участвовали также главнокомандующий ВС Йонас Витаутас Жукас, руководство полиции, погранслужбы, Службы общественной безопасности.

Минобороны объявило, что во время встречи обсуждалось, как будут координироваться действия во время самой активной фазы учений.

Как отмечает министерство, встречи такого рода между структурами МВД и Минобороны проводятся постоянно, чтобы обеспечить бесперебойный отмен новейшей информацией и согласованность вероятных действий.

"В настоящее время нет признаков, которые показывали бы, что учения "Запад - 2017" могут быть использованы как прикрытие для реальных операций, однако Литва пристально следит за ситуацией с безопасностью в регионе и за проводимой подготовкой к учениям. Идет постоянный обмен информацией внутри страны, с НАТО и странами - союзниками, так что мы готовы реагировать на угрозы и неожиданные ситуации, если таковые возникнут", - сказал для пресс-релиза министр обороны Р. Кароблис.

Э. Мисюнас сказал, что министерства и ведомства активно сотрудничают и обмениваются информацией, так что готовы к любым вызовам.

"Подотчетные МВД службы уже не раз доказали на учениях, что способны действовать вместе с армией Литвы", - сказал министр.

Как утверждает военная разведка Литвы, вполне вероятно, что в сценарии учений будет заложен вооруженный конфликт с НАТО. Часть районов проведения учений будет находиться вблизи госграницы Литвы, поэтому литовские представители не исключают вероятность инцидентов и провокаций.

Учения "Запад - 2017" будут проходить 16-20 сентября. Литовские должностные лица говорят, что в них может быть задействовано около 100 тыс. военных, хотя Минск и Москва указывают куда меньшие цифры.