Министр здравоохранения Литвы против легализации конопли, но за декриминализцию

BNS
четверг, 20 апреля 2017 г. 15:16
Министр здравоохранения Аурелиюс Верига выступает против легализации конопли, но согласен с предложением отмены уголовного преследования за хранение небольшого количества этого наркотического вещества без цели его распространения и установление за это административной ответственности.
A. Veryga komentuoja kanapių klausimą
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"Я бы поддержал декриминализацию, чтобы потребителя не наказывали за наличие и потребление марихуаны, потому что зависимого человека следует не наказывать, а воспитывать. Второй момент - узаконение и применение медицинских препаратов. Для этого ничего не надо узаконивать, легализовать. Третий вариант - легализация конопли для рекреации, расслабления, когда бывшие до того наркотические препараты исключаются из списка запрещённых и становятся легальными. Я против этого варианта, ибо у нас и без того много проблем и ещё одна не нужна", - говорится в комментариях министра, переданных СМИ.

По его словам, важно понять, что конопля вызывает зависимость, нарушает некоторые когнитивные функции, влияет на эмоциональный интеллект, вызывает поведенческие проблемы, "так что легализация конопли даже в медицинских целях не является приоритетом ни этого дня, ни этого года".

Сторонники легализации конопли в четверг проводят акцию у здания парламента, призывая, прежде всего, декриминализировать хранение небольшого количества наркотических веществ. В Литве с начала этого года вступили в силу поправки к правовым актам, устанавливающие уголовную ответственность за хранение конопли.

BNS
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Министр здравоохранения Литвы против легализации конопли, но за декриманализцию

A. Veryga komentuoja kanapių klausimą
Министр здравоохранения Аурелиюс Верига выступает против легализации конопли, но согласен с предложением отмены уголовного преследования за хранение небольшого количества этого наркотического вещества без цели его распространения и установление за это административной ответственности.

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