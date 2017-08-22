Министр заверил граждан Литвы, что Египет безопасен для туристов

"Этот страшный феномен (терроризм) не освобождает каждую страну от урона, причиной которого он является, однако мы взяли на себя ответственность охранять туристические курорты и наших посетителей", - сказал глава египетской дипломатии BNS после встречи с литовским министром ИД Линасом Линкявичюсом.

"Хочу заверить, что Египет - безопасная страна", - добавил он.

Находящийся в Вильнюсе египетский министр подчеркнул, что джихадисты действуют на ограниченных территориях страны, а на побережье Красного моря, где расположены самые популярные курорты, их меньше всего.

В прошлом году Египет посетило почти 22 000 литовских туристов. В первом квартале этого года на курорты их приехало более 8 000.

Глава литовского МИД Л.Линкявичюс сказал, что обсудил с С.Шухри экономическое сотрудничество. В 2016 году торговый оборот между Литвой и Египтом составлял почти 164 млн. евро. Это был преимущественно литовский экспорт, объем которого был примерно 156 млн. евро.