Министр заверил граждан Литвы, что Египет безопасен для туристов

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BNS
вторник, 22 августа 2017 г. 19:20
Несмотря на действующих в некоторых районах Египта джихадистов, страна остается безопасной для литовских туристов, говорит находящийся с визитом в Вильнюсе во вторник министр иностранных дел Египта Самех Шукри.
© Reuters / Scanpix

"Этот страшный феномен (терроризм) не освобождает каждую страну от урона, причиной которого он является, однако мы взяли на себя ответственность охранять туристические курорты и наших посетителей", - сказал глава египетской дипломатии BNS после встречи с литовским министром ИД Линасом Линкявичюсом.

"Хочу заверить, что Египет - безопасная страна", - добавил он.

Находящийся в Вильнюсе египетский министр подчеркнул, что джихадисты действуют на ограниченных территориях страны, а на побережье Красного моря, где расположены самые популярные курорты, их меньше всего.

В прошлом году Египет посетило почти 22 000 литовских туристов. В первом квартале этого года на курорты их приехало более 8 000.

Глава литовского МИД Л.Линкявичюс сказал, что обсудил с С.Шухри экономическое сотрудничество. В 2016 году торговый оборот между Литвой и Египтом составлял почти 164 млн. евро. Это был преимущественно литовский экспорт, объем которого был примерно 156 млн. евро.

BNS
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