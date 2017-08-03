Министр увольняет руководителя Национальной земельной службы

Литовский министр сельского хозяйства решил уволить проработавшего чуть более года руководителя Национальной земельной службы (НЗС) Даниэлюса Куприса.

Бронюс Маркаускас собирается подписать распоряжение в четверг, после того, как Главная комиссия по служебной этике (ГКСЭ) в среду рекомендовала министру принять решение о соответствии Д. Куприса занимаемой должности, потому что у него постоянно возникает конфликт интересов из-за аренды государственной земли.

"Я принял решение уволить его (Д. Куприса - BNS). Я рассчитываю сегодня подписать распоряжение. Пока не знаю, кто временно возглавит службу, а конкурс на замещение должности руководителя может быть объявлен вскоре", - сказал BNS Б. Маркаускас.

Министр надеется, что после реорганизации службы и прихода нового руководителя уровень коррупции в ней должен снизиться.

Д. Куприс, который одновременно занимается фермерской деятельностью и возглавляет НЗС, арендует 55 гектаров государственной земли в разных регионах, а после занятия им должности главы НЗС было завершено формирование девяти земельных участков для аренды.